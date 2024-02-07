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К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась супруга участника специальной военной операции. Он ещё осенью 2022-го отправился на СВО добровольцем. После мужчина несколько месяцев – с сентября по декабрь – не получал положенные выплаты.
В итоге деньги добровольцу всё же перечислили, но не полностью. А в марте 2023-го выплата денежного довольствия снова прекратилась.
Омбудсмен направила в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона обращение с просьбой провести проверку. Как выяснилось, из-за ненадлежащего учёта личного состава должностные лица войсковой части внесли изменения в ПИРО (программные изделия ресурсного обеспечения – прим.) «Алушта». С февраля доброволец из Бурятии числился как самовольно оставивший часть, хотя принимал участие в СВО в составе другой в/ч с января по октябрь 2023-го.
Вскоре он получил ранение и до ноября проходил лечение. Командиру войсковой части внесли представление об устранении нарушений, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а из ПИРО «Алушта» удалили сведения, препятствующие начислению денежного довольствия военнослужащему.
В октябре ему сделали единовременную выплату за увечье размером в 3 миллиона рублей, а в декабре сняли ограничения на получение денежного довольствия, рассказали в аппарате уполномоченного.
Участник СВО из Бурятии на несколько месяцев лишился выплат
Общество, Фото:
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