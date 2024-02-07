Некоторые женщины задумались получить такую профессию
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ для осуждённых устроили мастер-класс по маникюру и уходу за ногтями.
- Мероприятие провели осуждённые, имеющие специальное образование и опыт в ногтевом сервисе, под руководством начальника отряда, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Мастера рассказали об аппаратном маникюре, необходимых базовых инструментах и расходных материалах, методах наращивания ногтей, покрытии гель-лаком, создании дизайна и завершающем уходе.
После изучения теории женщины на практике опробовали полученные знания.
По словам начальника отряда, мероприятие вызвало большой интерес у осужденных, а некоторые из них даже задумались о профессии мастера маникюра.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в январе в женской колонии прошёл мастер-класс по созданию картин в технике алмазной вышивки.
В Улан-Удэ осуждённых научили делать маникюр
Общество, Фото:
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