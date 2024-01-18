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Женщины в улан-удэнской колонии освоили алмазную вышивку

Женщины в улан-удэнской колонии освоили алмазную вышивку
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для них устроили мастер-класс

Мастер-класс по созданию картины в технике алмазной вышивки прошёл в женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ.

- Осуждённые женщины приняли участие в мастер-классе по искусной вышивке без иглы и ниток - алмазной мозаике. Женщин познакомили с новым видом творческой деятельности, рассказали историю возникновения мозаики, разновидностях и техниках выкладки алмазов, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.


По словам сотрудников воспитательного отдела колонии, алмазная вышивка «прогоняет стресс и мрачные мысли, успокаивает нервную систему, улучшает настроение».

Осуждённые изъявили желание и в дальнейшем принимать участие в творческих мастер-классах.
осужденные рукоделие

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