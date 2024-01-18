Женщины в улан-удэнской колонии освоили алмазную вышивку





Мастер-класс по созданию картины в технике алмазной вышивки прошёл в женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ.- Осуждённые женщины приняли участие в мастер-классе по искусной вышивке без иглы и ниток - алмазной мозаике. Женщин познакомили с новым видом творческой деятельности, рассказали историю возникновения мозаики, разновидностях и техниках выкладки алмазов, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.По словам сотрудников воспитательного отдела колонии, алмазная вышивка «прогоняет стресс и мрачные мысли, успокаивает нервную систему, улучшает настроение».Осуждённые изъявили желание и в дальнейшем принимать участие в творческих мастер-классах.