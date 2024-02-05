05 февраля

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В Бурятии продолжают встречать возвращающихся с СВО бойцов

В Бурятии продолжают встречать возвращающихся с СВО бойцов
Общество,  Фото:ТЦМК
Их чествуют в аэропорту с хадаками

Представители различных республиканских министерств, ведомств и учреждений продолжают встречать в международном аэропорту «Байкал» участников специальной военной операции. Бойцы прилетают на малую родину в отпуск. На этот раз их чествовали сотрудники территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.

Медики были в национальных костюмах. После приветствия они по старинному обычаю вручили каждому военнослужащему хадак как символ гармонии, согласия и спокойствия и воплощение доброты, верности и бесконечности.


Военнослужащим выразили благодарность за их мужество, стойкость и патриотизм, пожелали здоровья и благополучия. А участники СВО, в свою очередь, поблагодарили всех за тёплый приём. В аэропорту их также встречали родные и близкие.



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