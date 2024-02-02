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Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова

Участника СВО из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество,  Фото:ВВО
Сократа Алтаева удостоили награды за мужество и самоотверженность

Участник специальной военной операции из Бурятии Сократ Алтаев получил высокую награду – медаль Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Наш земляк – начальник радиостанции бригады управления общевойсковой армии ВВО. На СВО он находится с первых дней – выполняет боевые задачи по обеспечению связью командования объединения с подчинёнными воинскими частями.
 
Алтаев организовывал работу средств связи в составе танковой бригады ВВО, а в составе передового пункта управления армии обеспечивал радиосвязь с подчинёнными подразделениями в режиме межпролётной ретрансляции.
 
Военнослужащий несколько раз попадал под массированные артобстрелы подразделений ВСУ. В конце 2023 года старший сержант, выполняя задачи по свёртыванию линии ретрансляторов в одном из населённых пунктов Донецкой народной республики, оказался под корректируемым миномётным обстрелом.
 
- Благодаря умелым действиям и хладнокровию он смог в короткие сроки свернуть оборудование и тем самым сохранить вверенное имущество связи для выполнения дальнейших задач, – отметили в пресс-службе ВВО.

За проявленное мужество и самоотверженность Сократу Алтаеву вручили госнаграду.

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