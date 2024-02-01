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«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена

«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена
Общество,  Фото:телеканал "Звезда"
Сестра одного из них лично просила о помощи главу республики

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в РФ по обмену вернулись ещё 195 военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. В плену им грозила смертельная опасность. Российская сторона передала ровно 195 военнопленных ВСУ.

Бойцов на самолётах военно-транспортной авиации доставили в Москву. Их ждут лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Среди вызволенных из плена есть и пятеро военных из нашей республики. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала в соцсетях, что к ней ранее обращались родные бойцов с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

Вскоре омбудсмен поделилась некоторыми подробностями освобождения участников СВО из Бурятии.
 
- Мы ждали обмена. Учитывая ситуацию, которая произошла на прошлой неделе (речь об атаке на ИЛ-6 – сбитый российский самолёт перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена, прим.), были опасения, возобновится ли оно, – отметила Жамбалова. – И вот пришла долгожданная информация из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Пять человек обменяли из обращений, которые мы направляли ей и в Минобороны РФ.

Один из вернувшихся в Россию – мобилизованный из Закаменского района. Его супруга ещё в июне обращалась к региональному уполномоченному по поводу освобождения мужа из украинского плена и выплат по ранению, которое он получил в феврале 2023-го.

После её вмешательства военная прокуратура Кяхтинского гарнизона внесла представление командиру воинской части, и семья военнослужащего получила все положенные деньги. А скоро и он сам приедет домой.

Кроме того, во время недавней поездки в Мухоршибирский район глава республики Алексей Цыденов встретился с родственниками бойцов. Сестра другого освобождённого из плена попросила побыстрее вернуть брата, поскольку их отец тяжело болен.
 
Другой военнослужащий был в составе подразделения «Шторм Z». Он отбывал наказание в колонии строгого режима и подписал там контракт, а после отправился на СВО. Его мама и брат обратились к уполномоченному в октябре с просьбой посодействовать в поиске.

Сестра четвёртого участника СВО пришла к омбудсмену в августе и попросила включить брата – рядового одной из в/ч – в список на обмен. А пятый боец – уроженец Краснодарского края, но служил он в Бурятии.

- Со многими родственниками мы уже созвонились. Слова благодарности от них звучат в адрес главы республики, федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, Минобороны РФ и моих сотрудников. Понимаю, что не все вернулись, но работа продолжается, – заявила Юлия Жамбалова.

Она упомянула про недавнее заявление президента страны. «Владимир Путин сказал, не будет останавливать обмены пленными с Украиной. А значит, и другие наши ребята скоро будут дома», – заключила омбудсмен.
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