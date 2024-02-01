«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена





Бойцов на самолётах военно-транспортной авиации доставили в Москву. Их ждут лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.



Среди вызволенных из плена есть и пятеро военных из нашей республики. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала в соцсетях, что к ней ранее обращались родные бойцов с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.



Вскоре омбудсмен поделилась некоторыми подробностями освобождения участников СВО из Бурятии.



- Мы ждали обмена. Учитывая ситуацию, которая произошла на прошлой неделе (речь об атаке на ИЛ-6 – сбитый российский самолёт перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена, прим.), были опасения, возобновится ли оно, – отметила Жамбалова. – И вот пришла долгожданная информация из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Пять человек обменяли из обращений, которые мы направляли ей и в Минобороны РФ.



Один из вернувшихся в Россию – мобилизованный из Закаменского района. Его супруга ещё в июне обращалась к региональному уполномоченному по поводу освобождения мужа из украинского плена и выплат по ранению, которое он получил в феврале 2023-го.



После её вмешательства военная прокуратура Кяхтинского гарнизона внесла представление командиру воинской части, и семья военнослужащего получила все положенные деньги. А скоро и он сам приедет домой.



Кроме того, во время недавней поездки в Мухоршибирский район глава республики Алексей Цыденов встретился с родственниками бойцов. Сестра другого освобождённого из плена попросила побыстрее вернуть брата, поскольку их отец тяжело болен.



Другой военнослужащий был в составе подразделения «Шторм Z». Он отбывал наказание в колонии строгого режима и подписал там контракт, а после отправился на СВО. Его мама и брат обратились к уполномоченному в октябре с просьбой посодействовать в поиске.



Сестра четвёртого участника СВО пришла к омбудсмену в августе и попросила включить брата – рядового одной из в/ч – в список на обмен. А пятый боец – уроженец Краснодарского края, но служил он в Бурятии.



- Со многими родственниками мы уже созвонились. Слова благодарности от них звучат в адрес главы республики, федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, Минобороны РФ и моих сотрудников. Понимаю, что не все вернулись, но работа продолжается, – заявила Юлия Жамбалова.



Она упомянула про недавнее заявление президента страны. «Владимир Путин сказал, не будет останавливать обмены пленными с Украиной. А значит, и другие наши ребята скоро будут дома», – заключила омбудсмен.

