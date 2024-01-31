Президент Международной ассоциации бокса пообещал квартиру тренеру из Бурятии

Бадма Бадмаев вынужден ездить в Улан-Удэ из района



Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв пообещал подарить квартиру заслуженному тренеру Бурятии Бадме Бадмаеву.



Видео Умар Кремлёв опубликовал в своём Telegram-канале. «Берегите и цените тех, кто строит фундаменты для спортсменов. Тренеры – это родители спорта, ведь именно благодаря им появляются великие чемпионы!» - написал он.







В разговоре с президентом IBA Бадма Бадмаев поделился, что у него до сих пор нет своего жилья в Улан-Удэ, где он работает.



- Квартиры нет, всю родню замучал в Улан-Удэ. Снимал квартиру за 25-30 тысяч в месяц, потом перестал снимать, и езжу в деревню в 150 км от города. Потренирую и обратно еду топить дом, - рассказал тренер.



После этих слов Умар Кремлёв моментально предложил помочь с покупкой квартиры.



- Есть депутат Госдумы от Бурятии (Вячеслав Дамдинцурунов – прим.ред), мы его попросим, чтобы помог решить вопрос с квартирой. Такой вот подарок будет от нас, от федерации бокса России. Тренеры – это основа спорта. Если не будет тренера, то не будет спортсменов, - подчеркнул Умар Кремлёв.



В свою очередь, Бадма Бадмаев поблагодарил главу IBA за столь щедрое обещание.



Бадма Бадмаев внёс неоценимый вклад в развитие бокса в Бурятии. Уже много лет его воспитанницы стабильно побеждают как в России, так и за её пределами. В их числе, например, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова.

