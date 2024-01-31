Байкал назвали одним из самых атмосферных катков в России



Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» составили подборку самых атмосферных ледовых площадок в России. Среди них оказался и Байкал, который зимой превращается в естественный каток. Речь и об иркутской, и о бурятской стороне священного водоёма.



- Погонять по льду самого глубокого озера в мире мечтают многие путешественники. Для активных и выносливых туристов организуют походы на коньках, во время которых можно обойти Ольхон и переночевать в необычных местах. Если экстрима не хочется, катание на коньках вполне можно совместить с поездками на хивусах и «буханках», – отмечают в «Туту.ру».



Кроме того, в подборку включили каток на ВДНХ в Москве, в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге, на площади Борцов Революции во Владивостоке, на острове Татышев в Красноярске, на Кремлевской набережной в Казани, на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде, на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске, красноярском селе Абрау-Дюрсо и на набережной в Хабаровске.

