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В столице Бурятии продолжают встречать участников СВО

В столице Бурятии продолжают встречать участников СВО
Общество,  Фото:vk.com/rkbsemashko
Их чествуют в аэропорту «Байкал»

Представители различных учреждений, организаций и ведомств по уже сложившейся встречают участников специальной военной операции из Бурятии в международном аэропорту «Байкал». Бойцы приезжают на малую родину в отпуск.

В среду, 31 января, военнослужащих чествовали сотрудники республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Каждому из них по бурятским обычаям преподнесли хадак.


С самого раннего утра в аэропорту было многолюдно – жители республики встречали родных и друзей. Но по некоторым было сразу заметно, что они ждут именно участников СВО – отцов, сыновей, дочерей, братьев, друзей и коллег.

- Мы рады, что смогли статью частью этой атмосферы и показать, что военнослужащих ждут и гордятся ими не только родные, но и вся бурятская земля, – отметили в РКБ.

Ранее сообщалось, что за неделю в Бурятию вернулось более 200 бойцов. Они прилетели в республику в отпуск, чтобы провести время с близкими.




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