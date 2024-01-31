В столице Бурятии продолжают встречать участников СВО



Представители различных учреждений, организаций и ведомств по уже сложившейся встречают участников специальной военной операции из Бурятии в международном аэропорту «Байкал». Бойцы приезжают на малую родину в отпуск.



В среду, 31 января, военнослужащих чествовали сотрудники республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Каждому из них по бурятским обычаям преподнесли хадак.







С самого раннего утра в аэропорту было многолюдно – жители республики встречали родных и друзей. Но по некоторым было сразу заметно, что они ждут именно участников СВО – отцов, сыновей, дочерей, братьев, друзей и коллег.



- Мы рады, что смогли статью частью этой атмосферы и показать, что военнослужащих ждут и гордятся ими не только родные, но и вся бурятская земля, – отметили в РКБ.







Ранее сообщалось , что за неделю в Бурятию вернулось более 200 бойцов. Они прилетели в республику в отпуск, чтобы провести время с близкими.











