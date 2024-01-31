Изменения коснутся будних дней и субботы
В Улан-Удэ на маршруте №25 с 31 января будет действовать новое расписание в будние дни и субботу. Изменения сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания населения.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, на укороченном маршруте №25 курсируют 2 автобуса малого класса «Газель Сити».
В воскресенье расписание на маршруте №25 остаётся прежним. Актуальный график можно посмотреть в карточках:
В Улан-Удэ изменится расписания автобуса №25
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Геннадия Цыренова похоронят на малой родине
Воздух очень грязный
Там похолодало до -50 градусов
Неизвестные били её прямо по голове и в пах
Они выполнили нормативы в разных дисциплинах
Турниры пройдут в Улан-Удэ с 12 по 18 февраля
На 6:00 в городе было -34
Финальный этап пройдёт в конце марта в Улан-Удэ
Днём в Улан-Удэ до -25
Горожан поздравит Белый старец
Он состоится 8 февраля
За победу боролись 64 команды
В ноябре отмечается 100 лет со дня рождения Гунги Чимитова
Она состоится 7 февраля
Он продлится по 4 февраля