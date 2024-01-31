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В Улан-Удэ изменится расписания автобуса №25

В Улан-Удэ изменится расписания автобуса №25
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения коснутся будних дней и субботы

В Улан-Удэ на маршруте №25 с 31 января будет действовать новое расписание в будние дни и субботу. Изменения сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, на укороченном маршруте №25 курсируют 2 автобуса малого класса «Газель Сити».

В воскресенье расписание на маршруте №25 остаётся прежним. Актуальный график можно посмотреть в карточках:

Улан-Удэ расписание общественный транспорт автобус

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