В Улан-Удэ изменится расписания автобуса №25

В Улан-Удэ на маршруте №25 с 31 января будет действовать новое расписание в будние дни и субботу. Изменения сделаны в целях улучшения транспортного обслуживания населения.Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, на укороченном маршруте №25 курсируют 2 автобуса малого класса «Газель Сити».В воскресенье расписание на маршруте №25 остаётся прежним. Актуальный график можно посмотреть в карточках: