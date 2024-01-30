Чтобы доказать это, пришлось дойти до прокуратуры
К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий из Бурятии. Причиной послужило его несогласие с решением 321-го военного клинического госпиталя (ВКГ), который определил полученное на СВО ранение как лёгкое.
Как выяснилось, при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции мужчина получил минно-взрывную травму. У него были множественные осколочные ранения таза с огнестрельным оскольчатым дырчатым переломом верхнезадней ости крыла правой подвздошной кости и краевым переломом срединного крестового гребня на уровне третьего крестцового позвонка. Бойца доставили в отдельный медбатальон. В июне он перенёс операцию – лапаротомию.
Вся медицинская документация оказалась утеряна. После участник СВО проходил лечение в 1602-ом военно-клиническом госпитале, военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, 321-ом ВКГ и его филиале № 2. В августе 2023-го мужчину освидетельствовали на тяжесть увечья и пришли к выводу, что оно лёгкое.
Уполномоченный обратилась в военную прокуратуру Читинского гарнизона и 321-й военно-клинический госпиталь. В надзорном ведомстве начали проверку, в ходе которой изучили запрошенные документы совместно с начальником травматологического отделения – главным травматологом 301-го ВКГ (ВО). Выяснилось, что, согласно перечню, утверждённому постановлением российского правительства № 855 от 29 июля 1998 года, увечье всё-таки относится к тяжёлым.
Начальнику отдела военно-врачебной экспертизы (в Чите) филиала № 4 главного центра военной-врачебной экспертизы Минобороны России дали указание провести повторное медицинское освидетельствование. А предыдущее заключение отменили.
Бурятский омбудсмен помогла бойцу СВО с тяжёлым ранением
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