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В Бурятии жителей райцентра шокировали космические счета за ОДН

В Бурятии жителей райцентра шокировали космические счета за ОДН
Общество,  Фото:pixabay.com
Им доначислили за свет по 1500-2000 рублей

Жильцы многоквартирных домов в посёлке Слобода, который находится в Кяхте, возмущены размером платы за ОДН (общедомовые нужды – прим.). По их словам, на подъездах недавно появились объявления от управляющей компании с требованием погасить задолженность за электроэнергию.
 
- Даже самые добросовестные плательщики, ежемесячно вносившие за ОДН по 8 рублей 40 копеек, после перерасчёта оказались должны по 1500-2000 рублей. Это суммы, превышающие годовую плату за общедомовые нужды в 10-15 раз, – заявили местные жители в группе «Кяхта-инфо.24/7».

По их словам, «управляшка» хочет в очередной раз повесить на них долги недобросовестных потребителей перед энергетиками. Люди утверждают, что такие попытки предпринимались и в прошлом году. «А с какой стати добросовестные жильцы должны быть заложниками тех, кто не рассчитывается за ОДН?», – недоумевают кяхтинцы.
 
В управляющей компании сослались на постановление российского правительства № 92 от 3 марта 2022-го («О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»). В него внесли изменения, вступившие в силу в сентябре того же года. Согласно им, перерасчёт за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды, производится по истечении каждого календарного года.

- За основу расчётов берут показания общедомовых и индивидуальных приборов учёта. При этом доначисление рассчитывается по формуле № 15 постановления правительства России № 354 от 6 мая 2011 года («О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), – сообщили в УК.

Справка:

В ОДН входят все затраты на содержание инфраструктуры дома за пределами отдельной квартиры – отопление и освещение подъездов, полив клумб, устранение аварий на водопроводе, обслуживание лифта. Плата за эти услуги делится между всеми владельцами квартир исходя из их площади.
общедомовые нужды электроэнергия жалобы коммунальные услуги

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