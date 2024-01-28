В районе Бурятии из-за низкого напряжения отказывает стоматологическое оборудование

В Окинском районе начались проблемы из-за низкого напряжения в стоматологической поликлинике при центральной районной больнице (ЦРБ). Недавно одна из местных жительниц ходила к стоматологу. Врач порекомендовал ей сделать снимок зуба.
- Но напряжение в поликлинике плохое и аппарат не может сделать снимок – так мне сказали. Можно ли как-то эту ситуацию разрешить? Без снимка тоже зуб не пролечить, – поделилась сельчанка в группе «Ока-инфо.24/7».
Главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова пояснила: с наступлением морозов в ЦРБ увеличивается потребление электроэнергии за счёт использования дополнительных источников тепла. А потому напряжение заметно падает.
- В ближайшее время изменить ситуацию не сможем. Работаем в этом направлении, ищем пути решения, – цитирует её «Ока-инфо.24/7».
В декабре жители микрорайона Солнечный в Гусиноозёрске тоже жаловались на низкое напряжение в сети. Оно начинает «скакать» по вечерам и, по словам местных, порой падает до 150 вольт.
Люди уже не раз обращались к энергетикам и в администрацию.
- А толку ноль, заявка принята – и всё! – рассказывали они в группе «Селенга-инфо 24/». – Специалисты приходили, посмотрели и ушли! Что делать? Куда можно обратиться ещё, чтобы устранили эти неполадки? Мы ведь платим за 220 Вт, а в итоге вся техника кое-как работает.
В Гусиноозёрском РЭС признали, что такая проблема действительно есть, причём не только в микрорайоне Солнечный, но и ещё в двух – Восточный и Кедровый. Вопрос пообещали решить.
- А толку ноль, заявка принята – и всё! – рассказывали они в группе «Селенга-инфо 24/». – Специалисты приходили, посмотрели и ушли! Что делать? Куда можно обратиться ещё, чтобы устранили эти неполадки? Мы ведь платим за 220 Вт, а в итоге вся техника кое-как работает.
В Гусиноозёрском РЭС признали, что такая проблема действительно есть, причём не только в микрорайоне Солнечный, но и ещё в двух – Восточный и Кедровый. Вопрос пообещали решить.