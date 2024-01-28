В районе Бурятии из-за низкого напряжения отказывает стоматологическое оборудование





Люди уже не раз обращались к энергетикам и в администрацию.



- А толку ноль, заявка принята – и всё! – рассказывали они в группе «Селенга-инфо 24/». – Специалисты приходили, посмотрели и ушли! Что делать? Куда можно обратиться ещё, чтобы устранили эти неполадки? Мы ведь платим за 220 Вт, а в итоге вся техника кое-как работает.



В Гусиноозёрском РЭС признали, что такая проблема действительно есть, причём не только в микрорайоне Солнечный, но и ещё в двух – Восточный и Кедровый. Вопрос пообещали решить.



