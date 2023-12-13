В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника



Жители микрорайона Солнечный в Гусиноозёрске жалуются на низкое напряжение в сети. Оно начинает «скакать» по вечерам и, по словам местных, порой падает до 150 вольт.



Люди уже не раз обращались к энергетикам и в администрацию.



- А толку ноль, заявка принята – и всё! – рассказали они в группе «Селенга-инфо 24/». – Специалисты приходили, посмотрели и ушли! Что делать? Куда можно обратиться ещё, чтобы устранили эти неполадки? Мы ведь платим за 220 Вт, а в итоге вся техника кое-как работает.



В Гусиноозёрском РЭС признали, что такая проблема действительно есть, причём не только в микрорайоне Солнечный, но и ещё в двух – Восточный и Кедровый. Проблему пообещали решить. Однако ждать придётся ещё как минимум месяц.



- На сегодняшний день приобретена трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. Установка запланирована на январь-февраль 2024 года, – отметили в РЭС.

