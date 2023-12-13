13 декабря

12 декабря

Популярное

В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника

В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что она работает кое-как

Жители микрорайона Солнечный в Гусиноозёрске жалуются на низкое напряжение в сети. Оно начинает «скакать» по вечерам и, по словам местных, порой падает до 150 вольт.
 
Люди уже не раз обращались к энергетикам и в администрацию.
 
- А толку ноль, заявка принята – и всё! – рассказали они в группе «Селенга-инфо 24/». – Специалисты приходили, посмотрели и ушли! Что делать? Куда можно обратиться ещё, чтобы устранили эти неполадки? Мы ведь платим за 220 Вт, а в итоге вся техника кое-как работает.

В Гусиноозёрском РЭС признали, что такая проблема действительно есть, причём не только в микрорайоне Солнечный, но и ещё в двух – Восточный и Кедровый. Проблему пообещали решить. Однако ждать придётся ещё как минимум месяц.

- На сегодняшний день приобретена трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. Установка запланирована на январь-февраль 2024 года, – отметили в РЭС.
бытовая техника электроэнергия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
В райцентре в Бурятии из-за низкого напряжения отказывает бытовая техника
Общество, 13.12.2023
Местные жители заявили, что она работает кое-как
Улан-удэнка, ставшая жертвой собачьей своры, рассказала о своём состоянии
Улан-удэнка, ставшая жертвой собачьей своры, рассказала о своём состоянии
Общество, 13.12.2023
Она перенесла очередную операцию и ничего не видела почти неделю
Коммуналка в столице Бурятии подорожает на 12%
Коммуналка в столице Бурятии подорожает на 12%
Общество, 13.12.2023
 Плата за свет, воду и тепло ощутимо увеличится летом
Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Общество, 13.12.2023
Они сделаны из угля и инкрустированы перламутром, сердоликом и бирюзой
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
Общество, 13.12.2023
Загадочные кадры были сделаны в Тофаларском заказнике
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
Общество, 13.12.2023
Людям приходится ездить к нему в райцентр в жуткие морозы
В Бурятии днём до -37 градусов
В Бурятии днём до -37 градусов
Общество, 13.12.2023
Местами морозная дымка
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Общество, 12.12.2023
Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
Общество, 12.12.2023
В турнире приняли участие 150 юных спортсменов
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
Общество, 12.12.2023
Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
Общество, 12.12.2023
Обладателем гран-при стала Улекчинская СОШ
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, 12.12.2023
Спортсмены завоевали три первых места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^