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В Бурятии на кресло главы Муйского района метят шесть человек

В Бурятии на кресло главы Муйского района метят шесть человек
Власть,  Фото:pixabay.com
Его определят тайным голосованием

Определиться с главой Муйского района Бурятии должны были ещё в начале осени. В сентябре депутаты райсовета собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать нового руководителя муниципального образования.

Всего народным избранникам тогда представили две кандидатуры – действующего главы Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», они так ни к чему и не пришли.

Повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло решили объявить через несколько месяцев. А накануне стало известно, что в МО зарегистрировали шесть кандидатов – это вышеупомянутый Андрей Козлов, Владимир Дашиев, Елена Кулешова, Михаил Гусляков, Александр Чуканов и Константин Берёзкин.

В середине декабря конкурсная комиссия определит, кого из них внести на рассмотрение депутатов, а те, в свою очередь, выберут главу муниципалитета тайным голосованием, пишет «Муя-инфо.24/7».

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить МО и отбирает нескольких. Те презентуют свои программы местным депутатам, и последние принимают решение.

Ранее в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. Их, в отличие от остальных, избирали не райсоветы, а местные жители.

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