Его определят тайным голосованием
Определиться с главой Муйского района Бурятии должны были ещё в начале осени. В сентябре депутаты райсовета собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать нового руководителя муниципального образования.
Всего народным избранникам тогда представили две кандидатуры – действующего главы Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», они так ни к чему и не пришли.
Повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло решили объявить через несколько месяцев. А накануне стало известно, что в МО зарегистрировали шесть кандидатов – это вышеупомянутый Андрей Козлов, Владимир Дашиев, Елена Кулешова, Михаил Гусляков, Александр Чуканов и Константин Берёзкин.
В середине декабря конкурсная комиссия определит, кого из них внести на рассмотрение депутатов, а те, в свою очередь, выберут главу муниципалитета тайным голосованием, пишет «Муя-инфо.24/7».
Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия рассматривает заявки от желающих возглавить МО и отбирает нескольких. Те презентуют свои программы местным депутатам, и последние принимают решение.
Ранее в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. Их, в отличие от остальных, избирали не райсоветы, а местные жители.
В Бурятии на кресло главы Муйского района метят шесть человек
Власть, Фото:
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