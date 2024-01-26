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В Бурятии абсолютного чемпиона по разбиванию костей наградят 1,5 млн рублей

В Бурятии абсолютного чемпиона по разбиванию костей наградят 1,5 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике рассказали о программе этнокультурного фестиваля

Со 2 по 3 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган» («Сээр хухалха») в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024» (6+). Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по бурятской национальной игре в кости «Шагай наадан», по бурятской игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг».

Призовой фонд фестиваля составит 3,5 миллиона рублей. Абсолютного победителя по разбиванию хребтовой кости наградят 1,5 миллионом рублей. Абсолютная победительница среди женщин и победитель мирового рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту получат по путёвке в Таиланд. Абсолютный победитель среди юношей до 15 лет по разбиванию и абсолютный чемпион по бурятской национальной игре «Шагай наадан» – смартфоны. Абсолютные победители по бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» и по традиционной игре «Тэбэг» выиграют денежные призы в размере 25000 рублей. Также денежные призы получат победители и призёры в соревнованиях по видам в своих категориях, сообщает отдел национальных видов спорта ДСС министерства спорта РБ.

Программа фестиваля

1 марта
9:00-20:00 – Отбор костей. Регистрация участников соревнований по «Һээр шаалган», «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг» (ФСК)
13:00-15:00 – Семинар для судей (центральный стадион РБ, конференц-зал, 4 этаж)
17:00-19:00 – Круглый стол «Продвижение традиционных игр как бренд этнической Бурятии на российском и международном уровнях. Духовно-культурное, сельскохозяйственное и спортивно-туристическое значение игр» (центральный стадион, конференц-зал, 4 этаж).

2 марта
8:00-20:00 – Художественная выставка Солбона Лыгденова. Фотовыставка «Алтан Мундарга».
8:00-19:00 – Отборочные состязания «hээр шаалган»
11:00-20:00 – Отборочные состязания по «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг»
19:30-20:00 – Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов-хранителей традиций
20:00-20:10 – Установление рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту
20:10-20:30 – Финалы по «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан»
20:10-20:30 – Финал среди женщин по «hээр шаалган». Награждение

3 марта
8:00-20:00 – Художественная выставка Солбона Лыгденова. Фотовыставка «Алтан Мундарга»
8:00-19:00 – Продолжение состязаний по «Һээр шаалган»
11:00-19:00 – Соревнования по «Талаан Тобшо наадан» среди детей до 12 лет
19:00-19:30 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган»
19:30-20:00 – Церемония награждения победителей и призёров. Закрытие фестиваля

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль национальные виды спорта разбивание хребтовой кости

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