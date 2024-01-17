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О подвиге танкиста из Бурятии рассказали в Минобороны РФ

О подвиге танкиста из Бурятии рассказали в Минобороны РФ
Общество, 
Экипаж танка удержал населённый пункт

О боевом подвиге старшего сержанта Чингиса Очирова из Бурятии рассказало Минобороны РФ.

Находясь на передовом рубеже обороны, Чингис Очиров командовал вверенным ему экипажем танка. Экипаж танка прицельным огнём остановил продвижение противника, сковал манёвры его огневых средств, и нанёс ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции.

«Смелые и самоотверженные действия старшего сержанта Чингиса Очирова, а также профессионализм и слаженность действий его подчинённых позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населённый пункт», - сообщило Минобороны РФ.
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