Экипаж танка удержал населённый пункт
О боевом подвиге старшего сержанта Чингиса Очирова из Бурятии рассказало Минобороны РФ.
Находясь на передовом рубеже обороны, Чингис Очиров командовал вверенным ему экипажем танка. Экипаж танка прицельным огнём остановил продвижение противника, сковал манёвры его огневых средств, и нанёс ему большой урон, заставив отступить на исходные позиции.
«Смелые и самоотверженные действия старшего сержанта Чингиса Очирова, а также профессионализм и слаженность действий его подчинённых позволили российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населённый пункт», - сообщило Минобороны РФ.
О подвиге танкиста из Бурятии рассказали в Минобороны РФ
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экипаж танка удержал населённый пункт
Гостей ВДНХ познакомили со священным озером
Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко
Учёный заявил, что оно не могло повлиять на сон косолапых
Псы свободно разгуливают по территории «Ананды» и выходят за её пределы
Их припугнули холерой, дизентерией и гепатитом
Песков назвал эту идею нереализуемой
Их в республике выявляли чаще, чем в других регионах
Их будут ловить сразу в двух микрорайонах
Сделать это теперь можно по единому короткому номеру
Некоторые жители республики выступили против её предстоящего концерта
Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО
Он нарушил федеральный закон о госзакупках
Полёты начнутся в феврале и марте
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности