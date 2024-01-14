14 января

Популярное

Герой России из Бурятии рассказал, как с сослуживцами заставил бежать 12 украинских штурмовиков

Герой России из Бурятии рассказал, как с сослуживцами заставил бежать 12 украинских штурмовиков
Общество,  Фото:кадры боя / официальный telegram-канал Минобороны РФ
По словам военного, никто из боевых товарищей назад не хотел

Несколько месяцев назад российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Тогда они под командованием замкомвзвода с позывным «Большой» из Бурятии обратили в бегство 12 украинских штурмовиков, которые дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами.

- Командир подразделения с позывным «Большой» умело руководил своими подчинёнными и при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, – сообщили тогда в Минобороны РФ. – Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

А недавно подробностями того сражения поделился сам военнослужащий.
 
- Все наши бойцы из Бурятии настроены были. Никто не бежал, не отмазался, назад не хотел, – вспоминает он в ролике, опубликованном в официальном telegram-канале министерства обороны России накануне. – Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. Наблюдать, как они там подходят, мы не могли, потому что были обстрелы. 

Трое наших военных, по данным Минобороны, при этом получили ранения, двое в блиндажах держали под прицелом фланги, а «Большой» вышел в окоп, где его атаковала дюжина нацистов. Он принял на себя основной накал боя.

- Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали, – отметил заместитель командира взвода. – Отстояли. У противника не получилось. Начал отступать.

За этот подвиг наш земляк получил Золотую Звезду Героя России. Его товарищей, участвовавших в том бою, наградили орденами Мужества.
 
Герой России отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. На родине он работал водителем. Сам военнослужащий – родом из мухоршибирского села Новый Заган. В конце сентября стало известно, что бизнесмены из Бурятии решили подарить ему жильё.

- Предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скором времени у семьи, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё, – написал тогда в своём telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. – Огромная благодарность предпринимателям за щедрость.
военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли водителя, снёсшего опору у моста
В Улан-Удэ нашли водителя, снёсшего опору у моста
Общество, 14.01.2024
Он задел сооружение при развороте
Жителям микрорайона Улан-Удэ не даёт спать жуткий гул по ночам
Жителям микрорайона Улан-Удэ не даёт спать жуткий гул по ночам
Общество, 14.01.2024
Местные выдвинули новые версии его происхождения
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Экономика, 14.01.2024
Одна из наших землячек начала обучать детей программированию 
В Бурятии изменились условия выплат на детей-инвалидов
В Бурятии изменились условия выплат на детей-инвалидов
Общество, 14.01.2024
Получающим их родителям разрешили работать
В Бурятии жители райцентра спотыкаются о снег
В Бурятии жители райцентра спотыкаются о снег
Общество, 14.01.2024
Его навалили прямо на тротуары
Челябинский урбанист похвалил улан-удэнские трамваи
Челябинский урбанист похвалил улан-удэнские трамваи
Общество, 14.01.2024

Он заявил, что в электротранспорте ездить даже комфортнее, чем в автомобиле 

В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
В Бурятии некоторые реки промёрзли до дна
Общество, 14.01.2024
На остальных пока продолжается ледостав
В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде
В Бурятии внезапно потеплеет, но не везде
Общество, 14.01.2024
В некоторых районах пообещали всего -6 градусов
Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов
Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов
Общество, 14.01.2024
Священнослужители раскрыли, как с их помощью восстанавливают иссякающую человеческую энергию
На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов
На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов
Общество, 14.01.2024
Местные жители заподозрили водителей в незаконной работе
В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор
В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор
Общество, 14.01.2024
Горожане попросили наконец-то его отрегулировать
Улицы в селе Бурятии погрузились во мрак
Улицы в селе Бурятии погрузились во мрак
Общество, 14.01.2024
Местные жители заявили, что освещения там нет уже несколько месяцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^