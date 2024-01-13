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Глава Бурятии озадачился раздачей магнитиков из Индии

Глава Бурятии озадачился раздачей магнитиков из Индии
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Алексей Цыденов не знает, как передать призы участникам его конкурса

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов, находясь на всемирном саммите «Энергичный Гуджарат», который проходил в Индии, на своих станицах в соцсетях опубликовал общее фото. На снимке его плохо видно, поскольку загородил президент Объединённых Арабских Эмиратов. Тем, кто его отыщет, Алексей Цыденов обещал привезти магнитик.

Жители республики охотно приняли участие в конкурсе и активно комментировали фотографию. Найти руководителя региона им не составило труда.

Вернувшись домой, Алексей Цыденов озадачился раздачей подарков.

- Вернулся домой! В гостях хорошо, а дома лучше. Вот, только думаю, как теперь магнитики раздавать, которые из Индии привёз?! Очень активно конкурс прошёл (на поиск моей физиономии на коллективном фото), - написал глава Бурятии в своём телеграм-канале. 

К публикации он приложил два снимка – вид на Улан-Удэ из иллюминатора и те самые магнитики с изображением Тадж-Махала и со слонами. 


глава Бурятии Индия

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