Президент ОАЭ закрыл на фото главу Бурятии



Глава Бурятии сейчас находится в Индии – он участвует во всемирном саммите «Энергичный Гуджарат», который проводится раз в два года. По словам самого Алексея Цыденова, это мероприятие даёт большие возможности для развития международных российско-индийских отношений.



Руководитель региона опубликовал в соцсетях общий снимок с премьер-министром Индии, сделанный в рамках саммита. Однако Цыденова на нём видно плохо. Тому, кто найдёт его на фото, глава даже пообещал привезти магнитик.



- Подсказка – меня закрыл президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, – заявил то ли в шутку, то ли всерьёз Алексей Цыденов.



В Индию глава РБ прибыл в составе делегации Минвостокразвития РФ. Накануне в рамках саммита он обговорил с представителями одной международной фармкомпании возможности совместного развития восточной медицины.



- Ждём коллег у нас в Бурятии для детальной проработки этого вопроса. Индийская бизнес-миссия планируется на Дальний Восток уже в феврале, – отметил руководитель республики. – С представителями крупнейшего промышленного индийского конгломерата обсудили инвестиционное участие компании в разработке новых месторождений полезных ископаемых.



Впереди – ещё несколько важных встреч по вопросам торгово-экономического сотрудничества с индийскими инвесторами. «Работаем», – заключил Алексей Цыденов.

