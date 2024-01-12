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В Бурятии помогают обездвиженному военному из ЛНР, оставшемуся без дома

В Бурятии помогают обездвиженному военному из ЛНР, оставшемуся без дома
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Он получил ранение в спину на СВО

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с представителем общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Бурятии Натальей Клёниной побывала в улан-удэнском военном госпитале. Там новый начальник – Салават Сарсенгалиев. Омбудсмен и руководство медучреждения определили порядок взаимодействия и наметили ближайшие планы совместной работы.
 
Юлия Жамбалова рассказала о военнослужащем из Луганской народной республики (ЛНР), который сейчас проходит лечение в госпитале. Он получил ранение в спину на специальной военной операции и теперь не может передвигаться самостоятельно. Мужчине требуется постоянный уход.

Бойцу уже оформляют инвалидность. Кроме того, выяснилось, что после выписки идти ему некуда – жилья и семьи у участника СВО нет.

- Сотрудники госпиталя помогли направить все необходимые документы в воинскую часть в ЛНР для оформления выплат по ранению, но там сообщили о необходимости личного присутствия военнослужащего, – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте».

Она уже подключилась к ситуации. Ещё один боец – уже из Бурятии – не мог добиться получения удостоверения ветерана. Жамбалова в рабочем порядке связалась с руководством в/ч. Документ ему должны выдать в ближайшее время. Омбудсмен приняла в работу и два обращения, касающихся оформления справки «формы 100» и несогласия с заключением военно-врачебной комиссии.
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