В Бурятии для участников СВО отремонтировали бронеавтомобиль «Тигр»







Военные поблагодарили главу Бурятии и неравнодушных жителей республики за поддержку и помощь в ремонте бронеавтомобиля.





В Бурятии по просьбе сотрудников Росгвардии, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, отремонтировали бронеавтомобиль «Тигр». Он получил значительные повреждения в ходе боёв.«Тигр» отправили в Бурятию на восстановление.- После необходимого ремонта он был передан сотрудникам Росгвардии. На днях техника отправлена в зону СВО. В ближайшее время будет доставлен на передовую для выполнения боевых задач, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.