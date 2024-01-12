В Бурятии для участников СВО отремонтировали бронеавтомобиль «Тигр»

С просьбой обратились росгвардейцы
В Бурятии по просьбе сотрудников Росгвардии, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, отремонтировали бронеавтомобиль «Тигр». Он получил значительные повреждения в ходе боёв.
«Тигр» отправили в Бурятию на восстановление.
- После необходимого ремонта он был передан сотрудникам Росгвардии. На днях техника отправлена в зону СВО. В ближайшее время будет доставлен на передовую для выполнения боевых задач, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Военные поблагодарили главу Бурятии и неравнодушных жителей республики за поддержку и помощь в ремонте бронеавтомобиля.
С просьбой обратились росгвардейцы
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