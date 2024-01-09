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В Бурятию за неделю прилетели 50 участников СВО

В Бурятию за неделю прилетели 50 участников СВО
Общество,  Фото:vk.com/minobr03
Они наведались на родину, чтобы провести праздники с близкими

В новогодние каникулы сотрудники Минобрнауки Бурятии и подведомственных ему учреждений встречали в международном аэропорту «Байкал» участников специальной военной операции. За неделю – с 1 по 7 января – в республику прилетели 50 бойцов. Они прибыли домой, чтобы в праздничные дни побыть со своими близкими.

В Рождество, которое православные верующие отметили в минувшее воскресенье, 7 января, педагоги улан-удэнской специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 торжественно встретили сразу 16 военнослужащих.
 
Каждому прилетевшему на малую родину вручали хадак в знак безмерной благодарности и уважения и преподносили белую пищу – как символ очищения и светлой дороги.

Ученики разных образовательных учреждений приготовили для участников СВО праздничные открытки, в которых благодарили всех защитников за их подвиги. Бойцам пожелали, чтобы они вернулись в Бурятию здоровыми и невредимыми, рассказали в ведомстве.
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