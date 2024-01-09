В Бурятию за неделю прилетели 50 участников СВО



В новогодние каникулы сотрудники Минобрнауки Бурятии и подведомственных ему учреждений встречали в международном аэропорту «Байкал» участников специальной военной операции. За неделю – с 1 по 7 января – в республику прилетели 50 бойцов. Они прибыли домой, чтобы в праздничные дни побыть со своими близкими.



В Рождество, которое православные верующие отметили в минувшее воскресенье, 7 января, педагоги улан-удэнской специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 торжественно встретили сразу 16 военнослужащих.



Каждому прилетевшему на малую родину вручали хадак в знак безмерной благодарности и уважения и преподносили белую пищу – как символ очищения и светлой дороги.



Ученики разных образовательных учреждений приготовили для участников СВО праздничные открытки, в которых благодарили всех защитников за их подвиги. Бойцам пожелали, чтобы они вернулись в Бурятию здоровыми и невредимыми, рассказали в ведомстве.