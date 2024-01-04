«Какая страшенная»: Улан-удэнцы разнесли бесплатную горку в центре города



Жителям бурятской столицы не угодила зимняя катушка в центре города, около одного из ТЦ. Её по традиции сделали бесплатной, но улан-удэнцам не понравилось ни оформление, ни качество. Горку раскритиковали в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



- Какая страшенная. Ну хоть бы обшили новогодними баннерами – было бы не так позорно. Сами не полезли – народу куча. Как-то небезопасно. Вообще эта конструкция долго сможет такую нагрузку выдерживать? Не дай бог рухнет. На площади (Советов) народу ещё больше – горка с горой людей на ней, – отметил участник сообщества, пожелавший сохранить анонимность.



Однако в комментариях к записи другие подписчики вступились за катушку, отметив, что уже опробовали её и никаких претензий нет – аттракцион, мол, добротный и вообще он, по мнению посетителей паблика, лучший в городе. «Есть горка – не нравится, нет – тоже не нравится», – осудили они автора поста.



Ранее жители улан-удэнского микрорайона Восточный



- Хорошие были, крепкие, всё устраивало! Детвора каталась всю зиму. Теперь катятся с накатов, под колёса на дороге. Это ужасно, – написали горожане на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» и потребовали вернуть катушки на улицы Антонова и Туполева.



В мэрии, в свою очередь, заявили: теперь установка горок осуществляется только с лицензией «и никак иначе».



- Поэтому их не будет в каждом дворе как раньше. Для получения лицензии требуется заключение комиссии, которая находится в другом городе, а её стоимость очень высокая, – отметили в администрации. – Зимние горки – это аттракционы для взрослых и детей, которые попадают под действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Те, что изготовлены после 1 сентября 2016 года, должны соответствовать ГОСТам и техническому регламенту.



В декабре 2022-го в Гостехнадзоре РБ Ранее жители улан-удэнского микрорайона Восточный рассказали , что там разобрали все деревянные горки. Такие сооружения каждую зиму устанавливали во дворах многоквартирных домов.- Хорошие были, крепкие, всё устраивало! Детвора каталась всю зиму. Теперь катятся с накатов, под колёса на дороге. Это ужасно, – написали горожане на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте» и потребовали вернуть катушки на улицы Антонова и Туполева.В мэрии, в свою очередь, заявили: теперь установка горок осуществляется только с лицензией «и никак иначе».- Поэтому их не будет в каждом дворе как раньше. Для получения лицензии требуется заключение комиссии, которая находится в другом городе, а её стоимость очень высокая, – отметили в администрации. – Зимние горки – это аттракционы для взрослых и детей, которые попадают под действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). Те, что изготовлены после 1 сентября 2016 года, должны соответствовать ГОСТам и техническому регламенту.В декабре 2022-го в Гостехнадзоре РБ сообщили : согласно регламенту ЕАЭС, зимние катушки относятся к немеханизированным аттракционам. А для последних по новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года) обязательна процедура государственной регистрации, без которой их эксплуатация просто недопустима.



