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На севере Бурятии ощутили землетрясение

На севере Бурятии ощутили землетрясение
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился в Иркутской области

Сегодня днём, 27 декабря, на севере Иркутской области произошло землетрясение. Его зарегистрировали в 13:09.

Энергетический класс – 13.2, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Толчки ощущались в нескольких населённых пунктах: сильнее всего – в городах Усть-Кут (Иркутская область) и Северобайкальск (Бурятия). Там интенсивность составила 4 балла.

В посёлке Магистральный (Иркутская область) ощущались толчки на 3-4 балла, в Иркутске – на 2 балла.

землетрясение

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