Участвующий в СВО «вагнеровец» из Бурятии стал ветераном боевых действий



Бойца ЧВК «Вагнер», который участвует в специальной военной операции, удостоили звания ветерана боевых действий. Соответствующее удостоверение вручили на днях его супруге руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалёв, зампредседателя Общественной палаты (ОП) РБ Денис Леонов и помощник начальника отделения по работе с ветеранами военного комиссариата республики, генерал-майор Александр Сучков.





Церемония прошла на площадке филиала. Присутствовавшие на мероприятии поздравили по видеосвязи самого бойца.



- Мы стараемся оказать помощь тем, кто защищал и защищает нашу родину. Сегодня вручили первое удостоверение ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер» в Бурятии. Ребята уже начали получать документы, которые дают право на меры социальной поддержки, – отметил Илья Михалёв.



Приём документов для получения статуса ВБД от бойцов ЧВК, находящихся на СВО, продолжается. Сделать это можно в филиале фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ и связавшись с социальными координаторами в районах Бурятии.

