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Горка в центре Улан-Удэ, возмутившая горожан, не прошла испытания

Горка в центре Улан-Удэ, возмутившая горожан, не прошла испытания
Общество,  Фото:КГХ
По ней лично скатился один из чиновников

Специалисты проверили горку на территории ледового городка в центре Улан-Удэ. Такие испытания всегда проводят перед открытием зимних аттракционов. По ним запускают груз весом до 120 килограммов и по его движению смотрят, есть ли риск получить травму на катушке.

Сотрудники комитета городского хозяйства устроили проверку вместе с представителями  Гостехнадзора. Как выяснилось, над горкой придётся ещё немного поработать – сооружение не прошло испытания.

- Они проводились в два этапа. Сначала запускался мешок весом 120 килограммов на ледянке, а потом я сам проехал по этому скату. Увы, скорость очень большая. Будем проводить работы по обеспечению торможения, – рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

В этом году из-за увеличившейся скорости скольжения ледяной спуск сделали длиннее аж на семь с половиной метров. Катушка заработает со дня на день.

Ранее вокруг неё разгорелся скандал. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» выложили видео с аттракционом, в комментарии к которому говорилось, что сооружение стало «настоящим испытанием для детей». В конце оказался опасный трамплин, с которого ребятишки взмывают в воздух.

Это возмутило жителей бурятской столицы. В соцсетях досталось и городским властям, и рабочим. Горку даже потребовали закрыть. «Прокатился – и позвоночник высыпался в штаны», – высказался один из интернет-пользователей. Но, как выяснилось, на катушку просто полезли раньше времени.

 
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