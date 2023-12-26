В столице Бурятии за ночь «пропесочили» 150 опасных участков



В столице Бурятии продолжают подсыпать скользкие улицы. Только за сутки на это ушло 470 тонн песка. В прошлом году столько же требовалось после хорошего снегопада, рассказали в комбинате по благоустройству (КБУ).



Минувшей ночью водители пескоразбрасывающих машин охватили 150 опасных участков – это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, пешеходные переходы и остановочные карманы. Всего они израсходовали 300 тонн песка.



- Ближе к 5:00 мы начинаем делать упор на подсыпку центральных улиц и участков по маршруту следования общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для горожан по пути на работу, в школу и т. д, – пояснил и. о. директора комбината по благоустройству Иван Толстихин.



Утром 26 декабря «пропесочили» улицы Ленина, Ербанова, Смолина, Иволгинская, Николая Петрова, Куйбышева, Трубачеева, Ключевская, Жердева, Шефский подъём, проспект Автомобилистов, Селенгинский мост и мост «Бегущая лань».



В КБУ пояснили: песок быстро растаскивается при интенсивном движении автомобилей, а потому кое-где всё же образуются снежные накаты и стекловидная наледь. Все опасные участки в городе обрабатывают повторно в течение дня. Водителей призывают быть предельно внимательными за рулём – соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны.