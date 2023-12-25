В Улан-Удэ с лета ощутимо подорожает вся коммуналка



На официальном сайте Республиканской службы по тарифам следом за новыми тарифами на На официальном сайте Республиканской службы по тарифам следом за новыми тарифами на холодное водоснабжение, канализацию и вывоз мусора опубликовали и остальные – на горячую воду, отопление и электроэнергию. Они начнут действовать в Улан-Удэ с 1 июля 2024-го.



Так, за гигакалорию тепла с жителей бурятской столицы будут брать 2 тысячи 600 рублей 96 копеек вместо 2 тысяч 408 рублей 30 копеек как сейчас (+192 рубля 66 копеек), за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 180 рублей 25 копеек вместо 166 рублей 6 копеек (+14 рублей 19 копеек), а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 163 рубля 44 копейки (+13 рублей 69 копеек, пока что – 149 рублей 75 копеек). Электроэнергия обойдётся в 3 рубля 77 копеек за киловатт-час (пока что – 3 рубля 46 копеек).







Как сообщал «Байкал-Daily» , председатель правительства РФ Михаил Мишустин ещё 10 ноября подписал распоряжение о повышении цен на услуги ЖКХ в российских регионах. Документ есть на официальном портале правовой информации. Речь идёт о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В Бурятии в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.





В нашей республике тарифы на ЖКУ во второй половине 2024-го увеличатся в среднем на 9,3%, в соседнем Забайкалье – на 15%, в Иркутской области – на 10,2%. При это в районах РБ допускается отклонение ещё на 2,8%



Максимальное повышение при этом ждёт Забкрай, а также Северную Осетию – Аланию (на 13,7%), Ингушетию (12,4%), Калмыкию (12,2%), Москву, Челябинскую и Белгородскую области (по 11%). Минимальным оно будет в Хакасии (4%), Магаданской области и на Чукотке (4,9%), Сахалине (6,2%), в Еврейской автономной области (6.3%) и Чечне (6,8%).



В прошлом году тарифы в Бурятии и в целом по стране решили внепланово увеличить с 1 декабря. Предельный рост во всех субъектах при этом сделали одинаковым – 9%. Индексацию пообещали не делать полтора года – вплоть до июля 2024-го.