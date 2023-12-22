Участники СВО из Бурятии получили умных помощников

Общество, Фото: предоставлено пресс-службой правительства РБ

Они нужны для социальной адаптации людям, потерявшим зрение



Участники СВО из Бурятии получили умных помощников для социальной адаптации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так, участник спецоперации Леонид в результате тяжелого ранения потерял зрение. Он получил умного помощника для незрячих людей «Робин». Такой аппарат с искусственным интеллектом распознаёт бытовые предметы, определяет расстояние до них, запоминает лица людей, оповещает вслух звуковым сигналом о препятствиях. Вся информация выводится голосом в наушники или на дисплей Брайля, подключаемые к умному помощнику.



Заявку на это электронное устройство сделал по обращению ветерана боевых действий департамент по социальному сопровождению фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогли со сбором необходимых медицинских документов. Попечительский совет фонда в короткие сроки одобрил заявку.



- Я уже знаком с этим прибором «Робин», проходил с ним реабилитацию в Сколково. Я очень ждал его. С этим устройством могу реализоваться в жизни и воплотить все свои планы в жизнь, - сказал Леонид.



Ещё одному ветерану боевых действий Владимиру из Кабанского района социальные координаторы также помогли получить умного помощника «Робин». Владимир с 2022 года участвовал в специальной военной операции, получил военную травму, последствием которой стала инвалидность 1 группы по зрению.

