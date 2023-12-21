Команда республики завоевала «бронзу»
16 декабря в Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Впервые за последние годы в состязаниях приняло участие рекордное количество женских команд – 19.
Сборная Республики Бурятия в следующем составе: Марина Б., Александра Ж., Арьяна Ц., Алтана Д., Алиса С., Дашима А., Наран-Туя Б., Юлия Н., Ульяна Б., Дари Ж., Арьяна Д. – стала бронзовым призёром соревнований.
- Тренируется команда Сотниковской средней общеобразовательной школы под руководством Надежды Цырендоржиевой, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, Фото:
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