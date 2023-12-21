Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Команда республики завоевала «бронзу»



16 декабря в Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Впервые за последние годы в состязаниях приняло участие рекордное количество женских команд – 19.



Сборная Республики Бурятия в следующем составе: Марина Б., Александра Ж., Арьяна Ц., Алтана Д., Алиса С., Дашима А., Наран-Туя Б., Юлия Н., Ульяна Б., Дари Ж., Арьяна Д. – стала бронзовым призёром соревнований.



- Тренируется команда Сотниковской средней общеобразовательной школы под руководством Надежды Цырендоржиевой, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



