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В Бурятии суд обязал оснастить 14 котельных резервными источниками электропитания

В Бурятии суд обязал оснастить 14 котельных резервными источниками электропитания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

В Бичурском районе Бурятии по иску прокуратуры суд обязал органы местного самоуправления приобрести и установить резервные источники электропитания на котельных.

- Установлено, что 14 котельных, обслуживающих образовательные организации, находятся в оперативном управлении хозяйственно-транспортного отдела администрации Бичурского района. Вместе с тем данные объекты коммунального хозяйства не оснащены резервными источниками электропитания, что создаёт угрозу прекращения подачи теплоснабжения в детские учреждения в случае аварийного отключения электроснабжения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления обеспечить финансирование, приобрести и установить резервные источники электропитания. Суд удовлетворил иск.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.


прокуратура котельные

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