В Бурятии суд обязал оснастить 14 котельных резервными источниками электропитания

Иск подала прокуратура



В Бичурском районе Бурятии по иску прокуратуры суд обязал органы местного самоуправления приобрести и установить резервные источники электропитания на котельных.



- Установлено, что 14 котельных, обслуживающих образовательные организации, находятся в оперативном управлении хозяйственно-транспортного отдела администрации Бичурского района. Вместе с тем данные объекты коммунального хозяйства не оснащены резервными источниками электропитания, что создаёт угрозу прекращения подачи теплоснабжения в детские учреждения в случае аварийного отключения электроснабжения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления обеспечить финансирование, приобрести и установить резервные источники электропитания. Суд удовлетворил иск.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.





