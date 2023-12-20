Иск подала прокуратура
В Бичурском районе Бурятии по иску прокуратуры суд обязал органы местного самоуправления приобрести и установить резервные источники электропитания на котельных.
- Установлено, что 14 котельных, обслуживающих образовательные организации, находятся в оперативном управлении хозяйственно-транспортного отдела администрации Бичурского района. Вместе с тем данные объекты коммунального хозяйства не оснащены резервными источниками электропитания, что создаёт угрозу прекращения подачи теплоснабжения в детские учреждения в случае аварийного отключения электроснабжения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления обеспечить финансирование, приобрести и установить резервные источники электропитания. Суд удовлетворил иск.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
В Бурятии суд обязал оснастить 14 котельных резервными источниками электропитания
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