Бурятию признали одной из самых пьющих в стране

Компанию ей составили ещё четыре российских региона



В уходящем 2023 году самыми «пьющими» российскими регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области и Алтай. Таковы данные очередного национального рейтинга трезвости субъектов РФ, сообщает ТАСС. Ими с изданием поделился руководитель общественного движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.



В 2022-ом среди аутсайдеров были Сахалин, Чукотский автономный округ и Курганская область.



В пятёрку самих трезвых субъектов в этот раз попали исключительно северо-кавказские республики – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В 2022-ом первые пять строчек занимали эти же регионы.



Москва в списке оказалось 13-ой, поднявшись за год на пять позиций, а Санкт-Петербург опустился с 13-го места на 18-е. Новые регионы РФ – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в рейтинг не включили из-за отсутствия статистических данных.

