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В Бурятии восстановили жилищные права инвалида

В Бурятии восстановили жилищные права инвалида
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина страдает эпилепсией

Жительница Закаменска, инвалид 2 группы, обратилась с жалобой на нарушение жилищных прав в прокуратуру района.

- Установлено, что женщина страдает эпилепсией – тяжёлым хроническим заболеванием, при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В связи с этим заявительница имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке. Однако в 2022 году органом местного самоуправления она включена в общий список на получение жилья по договору социального найма, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В целях защиты прав инвалида прокурор района внёс главе Закаменска представление. После этого женщине подобрали помещение для проживания, соответствующее необходимым требованиям. Сейчас проводится процедура оформления права.
прокуратура инвалиды

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