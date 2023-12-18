В Бурятии восстановили жилищные права инвалида

Женщина страдает эпилепсией



Жительница Закаменска, инвалид 2 группы, обратилась с жалобой на нарушение жилищных прав в прокуратуру района.



- Установлено, что женщина страдает эпилепсией – тяжёлым хроническим заболеванием, при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В связи с этим заявительница имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке. Однако в 2022 году органом местного самоуправления она включена в общий список на получение жилья по договору социального найма, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В целях защиты прав инвалида прокурор района внёс главе Закаменска представление. После этого женщине подобрали помещение для проживания, соответствующее необходимым требованиям. Сейчас проводится процедура оформления права.

