Женщина страдает эпилепсией
Жительница Закаменска, инвалид 2 группы, обратилась с жалобой на нарушение жилищных прав в прокуратуру района.
- Установлено, что женщина страдает эпилепсией – тяжёлым хроническим заболеванием, при которой невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В связи с этим заявительница имеет право на получение жилого помещения во внеочередном порядке. Однако в 2022 году органом местного самоуправления она включена в общий список на получение жилья по договору социального найма, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В целях защиты прав инвалида прокурор района внёс главе Закаменска представление. После этого женщине подобрали помещение для проживания, соответствующее необходимым требованиям. Сейчас проводится процедура оформления права.
В Бурятии восстановили жилищные права инвалида
Общество, Фото:
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