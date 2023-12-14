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В Бурятии вышел ролик по противодействию вербовке диверсантов из числа молодёжи

В Бурятии вышел ролик по противодействию вербовке диверсантов из числа молодёжи
Общество,  Фото:скриншот с видео

Их судьба печальна, уверены создатели видео

Ролик об ответственности по статье Уголовного кодекса России 281 «Диверсия» подготовила автономная некоммерческая организация (АНО) «Событие». В нём юноша соглашается в соцсетях за деньги поджечь здание военкомата. Совершает это преступление, пытается сбежать…

Но за ним быстро приходят сотрудники компетентных органов.

«В целях профилактики и недопущения совершения молодыми людьми актов вандализма и террористических акций, профилактики подрывной диверсионной работы мы сняли ролик, который рассказывает про молодых людей, которые согласились на подобное, не подумав, - отметили авторы ролика. - Хотим их предостеречь: после совершения преступления никто не будет освобожден от ответственности за содеянное».  

Чингис Болотов, общественник и лидер АНО «Событие», отметил:

«Отношение к своей Родине - это самое дорогое. Это то, на чем строится гражданская позиция. Сохранять стойкость! Думать и ценить свою жизнь! Дорожить своими близкими, не причиняя им боль и страдания! Мы должны любить и оберегать свою землю, не подаваясь на провокации и соблазны».

По словам Болотова, «участие в диверсионной работе - это измена и предательство родины, которое крайне строго наказывается по закону».

В видео преступник получает 20 лет тюрьмы и 200 000 рублей штрафа.

«Минус 20 лет жизни», - гласит титр.

«Как сообщал «Байкал-Daily», на территории Бурятии после начала специальной военной операции уже произошло несколько диверсий и терактов.

29 ноября 2023 года два взрыва прозвучали в Северомуйском тоннеле на БАМе. Обвиняемого в подрывах гражданина Белоруссии быстро поймали. Суд его арестовал до 30 января.

Осенью 2023 года суд приговорил к 13 годам строго го режима мужчину, который  17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджёг деревянное здание Мухоршибирского райвоенкомата. 

Поджог военкомата в Улан-Удэ произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Мужчина и женщина, не скрывавшие лица, действовали прямо на глазах у прохожих, которые сняли видео. Их вычислили за пару дней.

Справка:

Статья 281 УК РФ.  «Диверсия»

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий;

в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов;

б) повлекли причинение смерти человеку, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.

терроризм СВО теракт диверсии молодёжь

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