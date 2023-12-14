В Бурятии вышел ролик по противодействию вербовке диверсантов из числа молодёжи

Их судьба печальна, уверены создатели видео

Ролик об ответственности по статье Уголовного кодекса России 281 «Диверсия» подготовила автономная некоммерческая организация (АНО) «Событие». В нём юноша соглашается в соцсетях за деньги поджечь здание военкомата. Совершает это преступление, пытается сбежать…

Но за ним быстро приходят сотрудники компетентных органов.





«В целях профилактики и недопущения совершения молодыми людьми актов вандализма и террористических акций, профилактики подрывной диверсионной работы мы сняли ролик, который рассказывает про молодых людей, которые согласились на подобное, не подумав, - отметили авторы ролика. - Хотим их предостеречь: после совершения преступления никто не будет освобожден от ответственности за содеянное».

Чингис Болотов, общественник и лидер АНО «Событие», отметил:

«Отношение к своей Родине - это самое дорогое. Это то, на чем строится гражданская позиция. Сохранять стойкость! Думать и ценить свою жизнь! Дорожить своими близкими, не причиняя им боль и страдания! Мы должны любить и оберегать свою землю, не подаваясь на провокации и соблазны».

По словам Болотова, «участие в диверсионной работе - это измена и предательство родины, которое крайне строго наказывается по закону».

В видео преступник получает 20 лет тюрьмы и 200 000 рублей штрафа.

«Минус 20 лет жизни», - гласит титр.

«Как сообщал «Байкал-Daily», на территории Бурятии после начала специальной военной операции уже произошло несколько диверсий и терактов.

29 ноября 2023 года два взрыва прозвучали в Северомуйском тоннеле на БАМе. Обвиняемого в подрывах гражданина Белоруссии быстро поймали. Суд его арестовал до 30 января.

Осенью 2023 года суд приговорил к 13 годам строго го режима мужчину, который 17 октября 2022 года ночью при помощи заранее подготовленных бутылок с горючей жидкостью и фитилями поджёг деревянное здание Мухоршибирского райвоенкомата.

Поджог военкомата в Улан-Удэ произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Мужчина и женщина, не скрывавшие лица, действовали прямо на глазах у прохожих, которые сняли видео. Их вычислили за пару дней.



Справка:

Статья 281 УК РФ. «Диверсия»

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий;

в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов;

б) повлекли причинение смерти человеку, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.