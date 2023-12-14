В Бурятии взлетели штрафы за гуляющих где попало коров да лошадей





- Всё должно, в первую очередь, для человека быть. Нужно ставить его во главу угла и регулировать все эти процессы, – высказался депутат Вадим Бредний. – Мы же представляем интересы людей. Например, когда кони выскакивают на дорогу, это очень опасно. Часто сталкиваемся с такой информацией. Необходимо ставить вопрос об ограждениях у дорог, либо чтобы фермеры нанимали пастухов.







Как сообщал «Байкал-Daily», ещё весной на жвачных, которые гуляют сами по себе,



В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде муниципальных образований по инициативе властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих животных. Но их работу закон по-прежнему никак не регулирует. В итоге после продолжительной дискуссии присутствующие на сессии парламентарии законопроект поддержали.Как сообщал «Байкал-Daily», ещё весной на жвачных, которые гуляют сами по себе, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта . Там сообщили: бесхозные коровы оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бродят по городам и сёлам, провоцируют ДТП и нередко погибают из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две бурёнки и бык отравились пестицидами.В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде муниципальных образований по инициативе властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих животных. Но их работу закон по-прежнему никак не регулирует.

В Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за сельхозживотных, которые пасутся в непредназначенных для этого местах. Вопрос рассмотрели 14 декабря на очередной сессии Народного Хурала. Соответствующий законопроект внесла прокуратура Бурятии, а докладчиком выступила Екатерина Маладаева – старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального законодательства.Ранее штрафы за коров, лошадей, коз и другой скот, который ходит и пасётся где попало, колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц. Теперь же они возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.Как сообщила в своём выступлении Екатерина Маладаева, поводом для разработки законопроекта послужили многочисленные обращения от жителей республики. Кроме того, анализ показал, что с каждым годом таких нарушений становится больше.Всего в прошлом году в районах республики составили и рассмотрели 382 протокола. Владельцев сельхозживотных оштрафовали на 405 700 рублей. В 2021-ом – на 300 тысяч. Тогда на нерадивых хозяев оформили 298 протоколов.В прокуратуре напомнили: прогон скота осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти, а пастись он должен только на огороженных или неогороженных пастбищах – под присмотром самих владельцев или по договору с пастухом.- Неконтролируемый выгул влечёт потраву посевов и сенокосных угодий, порчу или уничтожение собранного урожая, повреждение насаждений и создаёт помехи движению транспорта, – отметила Екатерина Маладаева.Депутат от Северобайкальска Андрей Невьянцев заявил, что в городе давно ждут увеличения штрафов за самовыгул скота.- Честно говоря, мы не можем бороться с коровами – помогают только штрафы. Нужно наводить здесь порядок, – заметил он и призвал остальных поддержать законопроект.Новые штрафы раскритиковал коммунист Тумэн Дондоков. Он подчеркнул, что максимальный размер денежного наказания для физлиц остался прежним – 5 тысяч рублей. «Поэтому не понимаю вашего энтузиазма», – констатировал Дондоков. Депутат Олег Бадлуев на это пояснил: 5000 – планка, предусмотренная федеральным законодательством.