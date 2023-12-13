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«Ангара» до сих пор не открыла продажу авиабилетов на север Бурятии

«Ангара» до сих пор не открыла продажу авиабилетов на север Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

На январь их нет ни на сайте, ни в кассах

«До сих пор нет продажи билетов Нижнеангарск -Улан-Удэ на январь. Всё обещают». «Надо же запланировать поездку, а приходится ждать уже столько времени!» - пишут в соцсетях жители Северобайкальска.

«Возможно, продажи билетов в Нижнеангарск и Таксимо откроют с 18 декабря. Смотрите на сайте, - сказали «Байкал-Daily» в авиакомпании. – В Нижнеангарск есть билеты на 30 декабря».

Причину того, что билеты не продаются, не назвали.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре жители Бурятии столкнулись с отсутствием авиабилетов в Нижнеангарск и Таксимо на декабрь и январь. Жители просили власти поскорее изыскать средства и возобновить полёты на север.

Продажа авиабилетов по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на декабрь 2023 года возобновили только 21 ноября. 

Купить билеты по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на начало 2024 года можно будет в декабре, сообщали 22 ноября в минтрансе Бурятии.

«Именно тогда будет заключено соглашение с авиакомпанией, подавшей заявку на осуществление в 2024 году воздушных перевозок пассажиров по данным направлениям. Финансирование полётов на следующий год в бюджете предусмотрено», - подчёркивали в министерстве.

Но этого пока не произошло.

Иркутская авиакомпания «Ангара» выполняет субсидируемые полёты из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо на самолётах Ан-24. В 2023 году на эти цели выделили 69 миллионов рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 22 ноября обещал в своём телеграм-канале: «В 2024 год субсидирование обязательно продолжится, соответствующее финансирование в бюджете заложено».


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