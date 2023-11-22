Выделена субсидия в размере 4,1 млн рублей
Продажа авиабилетов по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на декабрь 2023 года возобновлена. В продажу билеты поступили 21 ноября, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского министерства транспорта.
- Минтрансом Бурятии изыскано дополнительное финансирование в размере 4,1 млн рублей на субсидирование авиарейсов. Средства выделят из республиканского бюджета. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Между тем авиакомпания «Ангара», которая выполняет полёты, уже открыла продажу билетов на декабрь 2023 года, - отметили в министерстве.
Отмечается, что авиакомпания «Ангара» выполняет полёты в штатном режиме, дефицит средств образовался именно на декабрь. Произошло это из-за увеличения количество авиарейсов в период с 27 июля по 14 сентября в связи с большим пассажиропотоком.
Купить билеты по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на начало 2024 года можно будет в декабре. «Именно тогда будет заключено соглашение с авиакомпанией, подавшей заявку на осуществление в 2024 году воздушных перевозок пассажиров по данным направлениям. Финансирование полётов на следующий год в бюджете предусмотрено», - подчеркнули в минтрасе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жители Бурятии столкнулись с отсутствием авиабилетов в Нижнеангарск и Таксимо на декабрь и январь. Жители просили власти поскорее изыскать средства и возобновить полёты на север.
В Бурятии разрешили проблему с авиаполётами на север республики
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