22 ноября

21 ноября

Популярное

В Бурятии разрешили проблему с авиаполётами на север республики

В Бурятии разрешили проблему с авиаполётами на север республики
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Выделена субсидия в размере 4,1 млн рублей

Продажа авиабилетов по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на декабрь 2023 года возобновлена. В продажу билеты поступили 21 ноября, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

- Минтрансом Бурятии изыскано дополнительное финансирование в размере 4,1 млн рублей на субсидирование авиарейсов. Средства выделят из республиканского бюджета. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Между тем авиакомпания «Ангара», которая выполняет полёты, уже открыла продажу билетов на декабрь 2023 года, - отметили в министерстве.

Отмечается, что авиакомпания «Ангара» выполняет полёты в штатном режиме, дефицит средств образовался именно на декабрь. Произошло это из-за увеличения количество авиарейсов в период с 27 июля по 14 сентября в связи с большим пассажиропотоком.

Купить билеты по маршрутам Улан-Удэ - Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо на начало 2024 года можно будет в декабре. «Именно тогда будет заключено соглашение с авиакомпанией, подавшей заявку на осуществление в 2024 году воздушных перевозок пассажиров по данным направлениям. Финансирование полётов на следующий год в бюджете предусмотрено», - подчеркнули в минтрасе.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее жители Бурятии столкнулись с отсутствием авиабилетов в Нижнеангарск и Таксимо на декабрь и январь. Жители просили власти поскорее изыскать средства и возобновить полёты на север.




авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ оказался в числе городов с невысоким качеством жизни
Улан-Удэ оказался в числе городов с невысоким качеством жизни
Экономика, 22.11.2023
Исследование провёл Финансовый университет при правительстве России
Самая грандиозная стройка: В развитие центра столицы Бурятии вложат порядка 30 млрд рублей
Самая грандиозная стройка: В развитие центра столицы Бурятии вложат порядка 30 млрд рублей
Экономика, 21.11.2023
Возможно, впервые в республике появятся платные или многоуровневые парковки
На авиарейсы на север Бурятии резко закончились билеты
На авиарейсы на север Бурятии резко закончились билеты
Экономика, 21.11.2023
Вопрос с финансированием сейчас решается
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Бурятию включили в топ-30 регионов по уровню зарплат
Экономика, 20.11.2023
Эксперты подсчитали, сколько жителей получают зарплату свыше 100 тысяч рублей
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
В Бурятии выявлено свыше 2 тысяч гектаров земли под жилую застройку
Экономика, 20.11.2023
Для многоквартирной застройки можно использовать более 30 участков
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Жители Бурятии продолжают бегство на запад России
Экономика, 17.11.2023
Они устремились в российскую столицу, Подмосковье и Питер
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
В Бурятии сиротам, участвующим в СВО, будут давать деньги на жильё вне очереди
Экономика, 16.11.2023
Средства на квартиры им выделят из республиканского бюджета

«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках
«Приближаются к московским»: В Бурятии озаботились подорожанием квартир в новостройках
Экономика, 16.11.2023
В Народном Хурале считают, что это подстёгивает жителей республики к переезду на запад России
ЕР: В бюджет заложены допсредства на развитие села
ЕР: В бюджет заложены допсредства на развитие села
Экономика, 16.11.2023
Во втором чтении был принят федеральный бюджет на 2024 год
Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть
Грузооборот в пункте пропуска Наушки в Бурятии вырос на треть
Экономика, 14.11.2023
С начала года оформлено 6,5 млн тонн грузов
Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты
Жители Бурятии отдают за ипотеку почти половину своей зарплаты
Экономика, 13.11.2023
Средний размер жилищного кредита в республике приблизился к 4 миллионам
Бурятия продолжает избавляться от госдолга
Бурятия продолжает избавляться от госдолга
Экономика, 13.11.2023
С начала года его объём снизился на 6,4%
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика, 13.11.2023
Однако некоторым специалистам при этом предлагают по 200 с лишним тысяч в месяц
В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
В Иркутской области утвердили программу газификации ЖКХ до 2033 года
Экономика, 09.11.2023
К сетям газораспределения могут подключить более 19 тысяч домовладений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^