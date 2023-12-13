Мэр Улан-Удэ: Причина аварии в сотых кварталах города - ветхие электросети

Ремонт всё ещё идёт

В столице Бурятии продолжаются работы по ликвидации аварии электроснабжения в сотых кварталах города. Произошёл обрыв двух кабелей из-за высокой нагрузки на линии, сообщил в своём телеграм-канале мэр Игорь Шутенков.

«Причина аварии в системном смысле понятна и очевидна - ветхие сети, изношенные подстанции, приближающийся дефицит электроэнергии в регионе, - считает Шутенков. - Строительно-монтажные работы по реконструкции электросетевого хозяйства начинаются с 2024 года. Первый этап реконструкции – более 27 тысяч домов в черте Улан-Удэ планируем провести до 2028 года. Параллельно запускаем процесс завершения строительства ТЭЦ-2, которая по изначальному плану должна была вырабатывать 840 МВт электроэнергии, но сейчас работает как обычная кочегарка».

Мэр отметил, что на время ликвидации аварии для населения, «чтобы согреться, попить горячего чаю в гимназии №108 размещен временный пункт обогрева».

«Он открыт для всех», - написал Шутенков.