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Мэр Улан-Удэ: Причина аварии в сотых кварталах города - ветхие электросети

Мэр Улан-Удэ: Причина аварии в сотых кварталах города - ветхие электросети
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Ремонт всё ещё идёт

В столице Бурятии продолжаются работы по ликвидации аварии электроснабжения в сотых кварталах города. Произошёл обрыв двух кабелей из-за высокой нагрузки на линии, сообщил в своём телеграм-канале мэр Игорь Шутенков.

«Причина аварии в системном смысле понятна и очевидна  - ветхие сети, изношенные подстанции, приближающийся дефицит электроэнергии в регионе, - считает Шутенков. - Строительно-монтажные работы по реконструкции электросетевого хозяйства начинаются с 2024 года.  Первый этап реконструкции – более 27 тысяч домов в черте Улан-Удэ планируем провести до 2028 года. Параллельно запускаем процесс завершения строительства ТЭЦ-2, которая по изначальному плану должна была вырабатывать 840 МВт электроэнергии, но сейчас работает как обычная кочегарка».

Мэр отметил, что на время ликвидации аварии для населения, «чтобы согреться, попить горячего чаю в гимназии №108 размещен временный пункт обогрева».

«Он открыт для всех», - написал Шутенков.

«Байкал-Daily» сообщал, что авария в сотых микрорайонах произошла 12 декабря. Энергетики, которые в ночь на 13 декабря искали место обрыва кабелей. Они считают, что в ЧП виноваты жители, самовольно подключившие электроотопление своих домов.

Энергетики 12 декабря обратились к улан-удэнцам с шикарной просьбой: в сильные морозы реже пользоваться электроприборами.
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