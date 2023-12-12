В Улан-Удэ впервые прозвучал полуденный выстрел









В Кронштадте возродили стрельбу из корабельной пушки каждый полдень в 2018 году. Залп дают артиллеристы Ленинградской военно-морской базы из 45-миллиметрового орудия, установленного на эсминце-музее «Беспокойный». Кроме того, тут установлен мемориал «Полуденная пушка»



В Севастополе холостой выстрел производится на Северной стороне с исторической береговой батареи № 2, прилегающей к Константиновскому форту. Там установлена 85-мм морская пушка, которая и производит полуденный выстрел. Холостой залп производят ежедневно в 12:00 по московскому времени.



Во Владивостоке военно-морская традиция — ежедневный выстрел из пушки, вернулась в 2016 году, после сбора подписей неравнодушных горожан. Идею поддержали более 17 тысяч человек. Впервые выстрел прозвучал в День России.



В Красноярске традицию возобновили в 2023 году. Первый выстрел прозвучал 20 ноября с Караульной горы. С инициативой выступили родители выпускников Военно-инженерного института СФУ, выполнявших боевые задачи в зоне СВО. Ритуал сделали ежедневным.



В соседней Чите полуденный выстрел прозвучал



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Традиция стрелять в полдень родилась на Чёрном море, и не ради торжеств, а исключительно в служебных целях. В 1819 году адмирал Грейг, командовавший в то время Черноморским флотом, приказал каждый день ровно в 12:00 стрелять из пушки на фортах Севастополя и Николаева: по этому сигналу проверялись все основные служебные хронометры на кораблях и на суше. Впоследствии эту традицию переняли в остальных морских столицах - Кронштадте и Владивостоке - и в Санкт-Петербурге, где первый полуденный выстрел из пушки был произведён в 1865 году со двора Адмиралтейства. А с 1872 года стрелять начали с крыши Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. После революции эту традицию сочли буржуазной. В Севастополе перестали стрелять ещё в 1922 году, а в Ленинграде горожане перестали сверять часы по полуденному выстрелу в 1934 году. Возобновили стрельбу через 23 года. В северной столице пушечный залп имеет юридический статус. В 2008 году в устав Санкт‑Петербурга был внесён дополнительный пункт: «Петербургской традицией является полуденный выстрел сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости». Полуденный выстрел производится силами Государственного музея истории Санкт‑Петербурга, частью которого является Петропавловская крепость. Канониры сигнальных орудий – офицеры в отставке – состоят в штате музея.В Кронштадте возродили стрельбу из корабельной пушки каждый полдень в 2018 году. Залп дают артиллеристы Ленинградской военно-морской базы из 45-миллиметрового орудия, установленного на эсминце-музее «Беспокойный». Кроме того, тут установлен мемориал «Полуденная пушка»В Севастополе холостой выстрел производится на Северной стороне с исторической береговой батареи № 2, прилегающей к Константиновскому форту. Там установлена 85-мм морская пушка, которая и производит полуденный выстрел. Холостой залп производят ежедневно в 12:00 по московскому времени.Во Владивостоке военно-морская традиция — ежедневный выстрел из пушки, вернулась в 2016 году, после сбора подписей неравнодушных горожан. Идею поддержали более 17 тысяч человек. Впервые выстрел прозвучал в День России.В Красноярске традицию возобновили в 2023 году. Первый выстрел прозвучал 20 ноября с Караульной горы. С инициативой выступили родители выпускников Военно-инженерного института СФУ, выполнявших боевые задачи в зоне СВО. Ритуал сделали ежедневным.В соседней Чите полуденный выстрел прозвучал 12 июня 2023 года в День России . Орудие было установлено на смотровой площадке Титовской сопки. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Забайкальского края. Церемония полуденного выстрела из сигнального орудия включает в себя выстрел, подъем Государственного флага России, исполнение Государственного гимна.

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ, ровно в полдень в Улан-Удэ прозвучал первый полуденный выстрел.Полуденный залп был произведён на Лысой горе из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Запись о мероприятии внесена в почётную книгу участников «Полуденного залпа». В память о нём главе Бурятии Алексею Цыденову вручили гильзу от гаубицы.Столица Бурятии стала седьмым городом России, которая присоединилась к церемониалу. Также сигнальный полуденный выстрел производят в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Кронштадте, Красноярске и Чите. В этих городах стреляют из сигнального орудия в дни государственных праздников.В Улан-Удэ полуденный выстрел будет теперь звучать 12 июня – в День России, 3 сентября – в День окончания Второй мировой войны, 11 сентября – в День присвоения городу Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести», 4 ноября – в День народного единства и 12 декабря – в День Конституции России.