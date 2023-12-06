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В Улан-Удэ строители моста приступают к пробивке тоннеля под железной дорогой

В Улан-Удэ строители моста приступают к пробивке тоннеля под железной дорогой
Общество,  Фото:t.me/lukovnikovE

Работы начнутся зимой

Строители третьего моста через Уду в столице Бурятии приступают к строительству тоннеля под железной дорогой. Первым этапом станет устройство теплотрассы под железной дорогой, сообщил 6 декабря зампред правительства республики Евгений Луковников.

«В настоящее время завершаются подготовительные работы по устройству шпунтового ограждения стартового и приёмочного котлованов, - написал он в своём телеграм-канале. - Затем рабочие приступят непосредственно к устройству обсадных гильз и выемке грунта».

По словам зампреда, эти работы никак не повлияют на расписание движения поездов.

«Также на объекте продолжаются работы по устройству опор путепровода на улице Лазо, устройству основного съезда со стороны Трубачеева, переустройству инженерных сетей».

Зимой работы по строительству транспортного перехода приостанавливаться не будут, подчеркнул Луковников:

«Планируем, что в 2024 году завершим работы по устройству кольцевой развязки на Трубачеева, устройству основного хода и съездов с моста со стороны улицы Трубачеева. Также планируется завершить в 2024 году обустройство моста: покрытие, освещение, ограждение, шумозащитные экраны и т.д.».

Готовность самого моста, считает Луковников, на сегодняшний день можно оценить на 60 процентов.

«Однако общий объем работы еще предстоит очень большой, потому что необходимо устроить три транспортные развязки, три путепровода, один из которых тоннельного типа под железной дорогой, очистные сооружения».

По контракту третий мост через Уду введут в эксплуатацию в 2025 году.

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