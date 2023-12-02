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В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»

В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На слёте награждали лучшие молодёжные организации города

2 декабря в Улан-Удэ прошёл первый городской слёт Всероссийского государственного движения «Движение первых». Молодёжные общественные организации города собрались в школе №8 для подведения итогов 2023 года.

До начала мероприятия вожатые и волонтёры разогревали зал. Они исполняли различные ритмичные движения со зрителями и участниками конкурса.

- Мы провели первый городской слёт «Движение первых» в Улан-Удэ. Это был отборочный тур для того, чтобы лучшие ребята нашего города смогли пройти на республиканский конкурс (возрастное ограничение 0+). Если наши ребята выиграют республиканский этап, то в феврале мы их отправим на Всероссийский съезд «Движение первых» (0+) в Москве, - сообщила председатель «Движение первых» Улан-Удэ Арюна Хан.

На сцене актового зала с хореографическим номером выступали театр современного танца «Угол зрения» и саксофонисты образцового ансамбля «Экспромт+». После чего состоялась церемония награждения победителей слёта.

- Сегодня вы получили массу впечатлений. Столько нового и интересного узнали, а может дальше начали развивать. Вижу какая энергетика идёт от вас. Я чувствую и знаю, что вы самые лучшие ребята в городе. «Движение первых» мы открыли в этом году, а Улан-Удэнский горсовет депутатов начал сотрудничать с лета 2023 года. В октябре самым лучшим и активным ребятам мы помогли вручить паспорта. Какие вы знания тут получите, пригодятся вам в дальнейшем. После окончания школы отправитесь в другие города, кто-то здесь останется. Прошу, чтобы вы не забывали свой родной город и возвращались, потому что нам с вами поднимать любимую республику и наш любимый Улан-Удэ, - сказал председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.

В конце мероприятия прошла церемония награждения победителей слёта. Лучшие будут представлять город на республиканском отборе (0+), который состоится 11 декабря.

- Сегодняшнее мероприятие – это шаг в будущее. Все ребята проводят своё время радостно, у всех какие-то новые открытия, что-то они выносят с этого движения для себя. Я очень рад присутствовать сегодня на этом слёте, - поделился призёр городского отбора «Движения первых» Даниил.
молодежь слёт ГорсоветУУ

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