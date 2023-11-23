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В Бурятии посоревнуются лучники, гимнасты и волейболисты

В Бурятии посоревнуются лучники, гимнасты и волейболисты
Общество,  Фото:pixabay.com
Уже стартовали соревнования у бориц и боксёров

Конец ноября в Бурятии будет богат на спортивные события. О некоторых из них рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики республики.

Так, 23 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по вольной борьбе (6+) среди девушек до 16 лет и до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских Игр в Лондоне Любови Волосовой. Медали турнира разыгрывают порядка 500 спортсменок от Калининграда до Сахалина. Соревнования продлятся до 26 ноября. Церемонию открытия турнира проведут завтра, в 15:00.

25 ноября в региональном центре по стрельбе из лука в Улан-Удэ состоится открытый зимний чемпионат республики по стрельбе из традиционного бурятского лука (0+). Абсолютное первенство будет разыграно среди мужчин и женщин на дистанции 45 метров. Соревнования стартуют в 10:00.

26 ноября в региональном центре единоборств «Патриот» в столице Бурятии запланировано первенство Бурятия по спортивной гимнастике (0+). Турнир начнётся в 9:00.

Также в «Патриоте» с 29 по 30 ноября пройдёт «Кубок дружбы» по волейболу среди женских команд (0+). Начало в 16:00.

По информации администрации Кижингинского района, в универсальном спортивном комплексе Кижинги с 23 по 26 ноября проходит республиканский турнир по боксу (6+). Соревнования посвящены памяти основоположника бокса в районе Балдан-Доржо Базаровича Рыбдылова и также проводятся в честь мастеров спорта из Кижингинской долины.

Возрастное ограничение: 6+.
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