В Улан-Удэ впервые состоится турнир по борьбе на призы Любови Волосовой

Ожидается участие свыше 450 спортсменок
В Улан-Удэ состоится первый всероссийский турнир (6+) по женской борьбе на призы бронзового призёра Олимпийских игр-2012 Любови Волосовой. Турнир пройдёт с 23 по 26 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе.
На ковры выйдут девушки до 16 лет до 18 лет. Всего ожидается участие свыше 450 молодых спортсменок из 70 регионов страны.
- Раньше я всегда смотрела турниры только в честь других именитых спортсменов, а сейчас в первый раз будет проводиться в честь меня. На самом деле, очень приятно, - поделилась Любовь Волосова.
Она подчеркнула, что главная цель соревнований – «популяризация вольной борьбы в нашем регионе и вообще в стране».
В том числе по итогам улан-удэнского турнира будут отобраны члены юниорской сборной команды России по женской борьбе.
Открытие 24 ноября в 15:00. Вход свободный.
Любовь Волосова пока единственная в Бурятии призёр Олимпийских игр по женской борьбе. Родилась она в Хакасии, в детстве занималась в дзюдо, но с 12 лет серьёзно увлеклась вольной борьбой. Вскоре Любовь вошла в состав юношеской, а затем взрослой сборной России. Главные свои медали завоевала, живя и тренируясь в Улан-Удэ.
В её спортивной копилке – два золота и бронза чемпионата Европы. Также она трижды завоёвывала серебряные медали чемпионатов мира, один раз взяла бронзу.
В 2012 году выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне. Тогда в борьбе за выход в финал Любовь проиграла китаянке Цзин Жуйсюэ. В тот же день завоевала бронзовую медаль в схватке с Моникой Эвой Михалик из Польши.
Для Бурятии это была первая олимпийская медаль за 48 лет. Волосову чествовали как национальную героиню. Из аэропорта её мчал кортеж из дорогих внедорожников и мотоциклов. Микроавтобус с аудиоаппаратурой на крыше сообщал всем автомобилистам и прохожим, кто приехал в Улан-Удэ. Толпы горожан с плакатами встречали Любовь Волосову на площади Советов.
- Встречали меня классно! – позже рассказывала Любовь. – С оркестром, красной дорожкой и кортежем, который был длиною чуть ли не километр. Встречали как героя. Было очень приятно, я не ожидала такого приёма, думала всё будет попроще. Медаль-то я хотела более высокого достоинства. Мои родители, которых специально для торжеств привезли в Улан-Удэ, тоже под большим впечатлением.
Вскоре Волосова оставила большой спорт. Она по-прежнему живёт в Улан-Удэ, окончила юридический факультет БГУ. А свою жизнь связала с силами специального назначения, поступив на службу в ОМОН «Кречет».
Старший сержант полиции Любовь Волосова наряду лично принимает участие в проведении специальных операций по пересечению преступлений. Наряду с мужчинами она выполняет служебно-боевые задачи, отрабатывает навыки в десантно-штурмовой подготовке, в комплексных занятиях в полевых условиях, совершает марш-броски, рассказывали ранее в Росгвардии.
Сослуживцы и коллеги с теплотой говорят о ней как о сестре, для них она боевая подруга.
- Люба разносторонний человек, лидер по жизни. Она упорная и в жизни всегда добивается поставленной цели. Любовь Волосова показывает молодым росгвардейцам пример трудолюбия, силы духа и воли, старается быть лучшей во всём, за что берётся. Секрет тут прост: она влюблена в свою работу, в службу, - отмечал командир отряда полковник полиции Александр Грасс.
Генеральный партнёр Федерации спортивной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие.
Полная программа:
23 ноября
11:00 – 16:30 – Предварительные встречи среди девушек до 16 лет
17:00 – 20:00 – Полуфиналы во всех весовых категориях
24 ноября
11:00 – 15:00 – Утешительные поединки
15:00 – 16:00 - Торжественная церемония открытия соревнований
16:00 – 18:00 – Финалы и награждение
25 ноября
11:00 – 16:00 - Предварительные встречи среди девушек до 18 лет
17:00 – 20:00 – Полуфиналы
26 ноября
11:00 – 15:00 – Утешительные поединки
15:00 – 17:00 – Финалы и награждение
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ впервые состоится турнир по борьбе на призы Любови Волосовой
Общество, Фото:
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