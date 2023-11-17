Ранее они собрали более миллиона рублей
Бурятские таможенники передали очередную сумму в размере 201,8 тысяч рублей для нужд СВО.
- Собранные денежные средства пошли на оплату транспортных услуг по доставке в зону специальной военной операции легковой техники повышенной проходимости, а также адресных посылок для военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Ранее бурятские таможенники собрали для нужд СВО более миллиона рублей. На эти деньги были приобретены и переданы в зону боевых действий специальные средства для военных целей.
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
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