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Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО

Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Ранее они собрали более миллиона рублей

Бурятские таможенники передали очередную сумму в размере 201,8 тысяч рублей для нужд СВО.

- Собранные денежные средства пошли на оплату транспортных услуг по доставке в зону специальной военной операции легковой техники повышенной проходимости, а также адресных посылок для военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Ранее бурятские таможенники собрали для нужд СВО более миллиона рублей. На эти деньги были приобретены и переданы в зону боевых действий специальные средства для военных целей. 
Таможня спецоперация на Украине

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