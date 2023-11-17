Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО

Общество, Фото: Бурятская таможня

Ранее они собрали более миллиона рублей



Бурятские таможенники передали очередную сумму в размере 201,8 тысяч рублей для нужд СВО.



- Собранные денежные средства пошли на оплату транспортных услуг по доставке в зону специальной военной операции легковой техники повышенной проходимости, а также адресных посылок для военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Ранее бурятские таможенники собрали для нужд СВО более миллиона рублей. На эти деньги были приобретены и переданы в зону боевых действий специальные средства для военных целей.

