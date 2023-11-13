Две спортсменки из Бурятии стали чемпионками России по боксу

Всего в финалах участвовали четыре представительницы республики



Представительницы Бурятии Кристина Ткачёва и Дарима Сандакова стали чемпионками России по боксу. Чемпионат прошёл в Уфе, за звания лучших боролись более 170 спортсменов из 49 регионов страны.



В финалы вышли четыре спортсменки из Бурятии: Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Кристина Ткачева.



Одной из сенсаций финалов назвали победу Даримы Сандаковой над Анастасией Демурчян из Краснодарского края в весовой категории до 70 кг. Демурчян – действующая чемпионка мира-2023. Дарима одержала победу со счётом 5:0 единогласным решением судей, также взяв реванш за поражение в финале чемпионата России прошлого года.



- Наконец-то на этом чемпионате я довольна своим боем. С прошлого чемпионата России мы с тренером проделали огромную работу, чтобы сегодня победить. Результат сегодня все увидели. Горжусь собой - я сильно готовилась и смогла победить действующую чемпионку мира. Но главное я поняла то, что самый сложный бой в жизни - это бой с самой собой. Очень рада, что победила саму себя, - цитирует Дариму Сандакову федерация бокса России.



Кристина Ткачёва, представляющую Бурятию и Московскую область, также одержала уверенную победу в весовой категории +81 кг. В финале она была сильнее представительницы Краснодарского края Ксении Олифиренко также со счётом 5:0. При этом в полуфинале она выиграла у одного из фаворитов соревнований – Дарьи Пятак.



- На финальный поединок настраивалась очень серьёзно. В какой-то момент я растерялась, но благодаря тренерам собралась и поняла, что пора побеждать на чемпионате. Четыре года я не могла победить, потому что вылетала в предварительных поединках или становилась второй. И спустя четыре года я вернулась! – поделилась новоиспечённая чемпионка России.



В категории 57 кг серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова завоевала серебро, уступив спортсменке из Тульской области Дарье Абрамовой. Счёт 0:5.



«Неудачный бой для нашей серебряной призёрши чемпионата мира Воронцовой. Все, вроде бы, складывалось неплохо. Правда она пропустила мощный удар справа от Абрамовой, но сама набирала очки, кружа вокруг соперницы. Да ещё та получила предупреждение. Воронцова больше двигалась, Абрамова больше наступала и потихоньку тянула «одеяло на себя». Во всяком случае, несколько раз очень основательно приложилась по своей именитой сопернице», - говорится в описании боя на сайте федерации бокса России.



Елена Гапешина (Севастополь/Бурятия) в весе 75 кг со счётом 0:5 уступила Анастасии Шамоновой (Краснодарский край/Хабаровский край). После боя победительница отметила, что Елену давно знает, неоднократно с ней встречалась и, конечно, усердно изучала при подготовке.



Ещё одна спортсменка из Бурятии Любовь Шарапова стала бронзовым призёром в весовой категории до 50 кг.



Призовой фонд чемпионата России составлял 24 миллиона рублей. Победительницы получили по 1,5 млн, серебряные медалисты - по 250 тысяч, бронзовые - по 125 тысяч рублей.



