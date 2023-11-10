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В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале

В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь

Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и родным погибших на СВО помогают в республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Теперь это базовый центр медицинской реабилитации для бойцов, рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.

В учреждении, рассчитанном на 178 мест, оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Там применяются все виды современного физиотерапевтического лечения. Внимание также уделяют лечебной физкультуре и традиционным восточным методам. Зал механо- и кинезиотерапии полностью укомплектовали современным медицинским оборудованием.

Благодаря такому комплексному подходу врачи помогают участникам СВО с социализацией в обществе и семье с возвращением к трудовой деятельности, добавили в ведомстве.  
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