В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале



Военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и родным погибших на СВО помогают в республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Теперь это базовый центр медицинской реабилитации для бойцов, рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.



В учреждении, рассчитанном на 178 мест, оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Там применяются все виды современного физиотерапевтического лечения. Внимание также уделяют лечебной физкультуре и традиционным восточным методам. Зал механо- и кинезиотерапии полностью укомплектовали современным медицинским оборудованием.



Благодаря такому комплексному подходу врачи помогают участникам СВО с социализацией в обществе и семье с возвращением к трудовой деятельности, добавили в ведомстве.

