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В Бурятии рассказали, как ведут себя рыси и манулы при виде человека

В Бурятии рассказали, как ведут себя рыси и манулы при виде человека
Общество,  Фото:из архива Байкальского заповедника
Этих редких животных можно пересчитать по пальцам

В Байкальском заповеднике и Алтачейском заказнике в Бурятии обитают представители семейства кошачьих – рысь и манул. Эти животные занесены в Красную книгу.

По сведениям учёных, животных этих немного. Научный сотрудник-териолог Байкальского заповедника Владимир Хидекель, рассказал, что за последние пять лет он только однажды наблюдал следы рыси на южном склоне Хамар-Дабана в границах Байкальского заповедника. Ещё животное попадалось в объектив фоторегистратора вблизи солонца там же на южном склоне хребта.

Фоторегистратор, установленный в мае 2016 года рядом с границей территории Алтачейского заказника, зафиксировал 7 июля 2016 года один проход в трёх фотографиях другого представителя семейства кошачьих – манула.

Госинспектору заказника удавалось запечатлеть дикого кота на фотоаппарат в 2017 и в 2019 году в ходе патрулирования территории.

По данным зимнего маршрутного учёта, в Байкальском заповеднике насчитывается от 5 до 13 особей рыси, а в Алтачейском заказнике – от 4 до 12. Численность манула в Алтачейском заказнике и его окрестностях – четыре особи.

Какие повадки характерны для этих животных? Они ведут типичный кошачий образ жизни. Рысь и манул скрадывают добычу, подкарауливая в местах её возможного прохода. Рысь при встрече с человеком, если обнаружена, убегает, а манул наоборот – затаивается в надежде на маскировочную окраску, иногда сливаясь с фоном местности полностью.

У рыси и манула мало естественных врагов в природе, в основном пищевые конкуренты для рыси – волк, лисица и росомаха, а для манула – лисица. Основную опасность для животных представляет человек и бродячие собаки.

На особо охраняемой природной территории ведётся системная, целенаправленная работа по сохранению редкого вида семейства кошачьих.


По информации пресс-службы Байкальского заповедника

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