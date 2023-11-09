В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий, который лечится в военном госпитале в Улан-Удэ. Мужчина пожаловался, что командование воинской части (в/ч) не предоставляет ему отпуск и не выдаёт удостоверение ветерана боевых действий.



Как выяснилось, в июне он прибыл из зоны специальной военной операции с рапортом об отпуске за 2021 год, подписанным командир бригады. Однако в пункте постоянной дислокации в столице Бурятии бойцу в отпуске отказали, хотя наш земляк нуждался в нём – мужчине требовалось оперативное лечение.



При обращении в госпиталь с жалобами на боли в спине и онемение ног ему дали справку об освобождении от должностных и специальных обязанностей и назначили лечение в отделении нейрохирургии. Однако командование в/ч настаивало, чтоб военный приступил к службе.



Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона. Все изложенные в обращении доводы при проверке подтвердились. Руководству 36-ой общевойсковой армии внесли представление об устранении нарушений, а должностные лица в/ч оформили для участника СВО удостоверение ветерана боевых действий.