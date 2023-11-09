09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск

В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий, который лечится в военном госпитале в Улан-Удэ. Мужчина пожаловался, что командование воинской части (в/ч) не предоставляет ему отпуск и не выдаёт удостоверение ветерана боевых действий.

Как выяснилось, в июне он прибыл из зоны специальной военной операции с рапортом об отпуске за 2021 год, подписанным командир бригады. Однако в пункте постоянной дислокации в столице Бурятии бойцу в отпуске отказали, хотя наш земляк нуждался в нём – мужчине требовалось оперативное лечение.
 
При обращении в госпиталь с жалобами на боли в спине и онемение ног ему дали справку об освобождении от должностных и специальных обязанностей и назначили лечение в отделении нейрохирургии. Однако командование в/ч настаивало, чтоб военный приступил к службе.

Омбудсмен обратилась в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона. Все изложенные в обращении доводы при проверке подтвердились. Руководству 36-ой общевойсковой армии внесли представление об устранении нарушений, а должностные лица в/ч оформили для участника СВО удостоверение ветерана боевых действий.
спецоперация на Украине военнослужащие ранение отпуск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Жительница Бурятии отсудила 80 тысяч за изуродованную после депиляции ногу
Общество, 09.11.2023
Салонная процедура обернулась серьёзными ожогами
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
В Бурятии раненому участнику СВО не давали отпуск
Общество, 09.11.2023
В ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному
В Чите построят картинг-центр
В Чите построят картинг-центр
Общество, 09.11.2023
Проект резидента ТОР «Забайкалье» получил согласование Российской Автомобильной Федерации
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар
Общество, 09.11.2023
Столица Бурятии обрастает стихийными свалками

В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы
В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы
Общество, 09.11.2023
Ветер в республике усилится до 14 м/с
В Бурятии пробегут Тункинский марафон
В Бурятии пробегут Тункинский марафон
Общество, 08.11.2023
Открыта регистрация участников
В Чите выбирают визуальный символ города
В Чите выбирают визуальный символ города
Общество, 08.11.2023
Его используют для брендирования знаковых и туристических мест
По Бурятии проедет поезд Деда Мороза
По Бурятии проедет поезд Деда Мороза
Общество, 08.11.2023
Он остановится в Северобайкальске, Таксимо, Улан-Удэ и Бабушкине
В Москве покажут «Многоликую Бурятию»
В Москве покажут «Многоликую Бурятию»
Общество, 08.11.2023
В ВДНХ будет организован большой концерт, посвящённый республике
На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу
На форуме «Россия» сыграют тувинскую традиционную свадьбу
Общество, 08.11.2023
Церемония бракосочетания пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов
Школьники Бурятии стали победителями во всероссийском фестивале
Школьники Бурятии стали победителями во всероссийском фестивале
Общество, 08.11.2023
Награды получили учащиеся Еравнинского и Кяхтинского районов
В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
В Агинском округе рассказали об изменениях в «Алтаргане»
Общество, 08.11.2023
В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^