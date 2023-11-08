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В Бурятии хотят модернизировать 50 почтовых отделений

В Бурятии хотят модернизировать 50 почтовых отделений
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы проведут в 2024 году

Запланирована модернизация 50 почтовых отделений в Бурятии в 2024 году. Масштабная модернизация затронет 19 районов республики. Это будет ремонт 12 уже существующих зданий, в которых находятся отделения «Почты России», и возведение 38 новых методом установки быстровозводимых конструкций.

К ремонту были выбраны отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях Бурятии. Модернизацию проведут в Тункинском (Жемчуг, Тунка, Зун-Мурино), Окинском (Орлик), Иволгинском (Оронгой), Тарбагатайском (Тарбагатай, Верхний Жирим, Куйтун, Большой Куналей), Селенгинском (Харгана, Новоселенгинск, Ташир, Темник), Кабанском (Тресково, Большая Речка, Танхой, Оймур), Прибайкальском (Татаурово), Заиграевском (Татарский Ключ, Илька), Мухоршибирском (Подлопатки, Саган-Нур), Бичурском (Буй, Шибертуй), Хоринском (Удинск, Верхний Тальцы, Тэгда), Еравнинском (Усть-Эгита, Комсомольское, Исинга, Телемба, Озерный), Кижингинском (Сулхара, Загустай, Хуртэй), Баунтовском (Багдарин, Маловский, Романовка), Баргузинском (Читкан), Курумканском (Улюнхан), Кяхтинском (Хоронхой, Чикой, Тамир), Джидинском (Белоозерск, Гэгэтуй, Оер) и Закаменском районах (Санага, Холтосон, Хамней, Баянгол).

- В этом году в Бурятии планируется отремонтировать 21 отделение почтовой связи. 10 из них уже открыты и работают. Остальные – находятся в высокой степени готовности, где-то ожидается поставка необходимой мебели, где-то завершаются отделочные работы. В любом случае по информации регионального отделения «Почты России», план на этот год по открытию 21 обновлённого отделения почтовой связи будет выполнен, - рассказал Александр Гоге, министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

По информации пресс-службы министерства транспорта РБ, в 2022 году в Бурятии было модернизировано 4 отделения, в том числе 3 отремонтировано, ещё одно здание было возведено из быстровозводимых конструкций.

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